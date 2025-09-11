TRADICIONS
Gegants i confeti enceten les festes de Binèfar
La festa major de Binèfar en honor al Sant Crist dels Miracles va arrancar ahir al migdia amb tota l’esplendor i una cercavila. L’activitat va estar protagonitzada pels gegants i la xaranga Helvéticos, que van recórrer el municipi. Més tard, la plaça d’Espanya va acollir una guerra de confeti. A primera hora de la tarda, la plaça de la Llitera s’havia de convertir en escenari d’un tardeig musical a càrrec de Luis Tello, amb cançons rock, soul i pop. També estava prevista la tradicional desfilada de carrosses i, ja entrada la nit, l’ajuntament havia d’acollir la lectura del pregó a càrrec de la banda local The Moorland. Finalment, estava previst que el concert de música retro de Luis Muñoz, sota el nom El gran Guateque, així com l’ambient festiu de les penyes posessin el colofó a la primera jornada de celebració.