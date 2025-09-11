TRIBUNALS
Josep Pàmies declararà al jutjat per promoure l’MMS per curar l’autisme
L’associació Dolça Revolució ha anunciat a través de les xarxes socials que els seus president i expresidenta, Josep Pàmies i Lola Roma, estan citats a declarar el proper 24 de setembre als Jutjats de Balaguer per la querella que va presentar el departament de Salut per la promoció del diòxid de clor i de clorit de sodi (MMS) per curar l’autisme infantil.
L’entitat, fundada per l’horticultor de Balaguer, ha fet una crida perquè els acompanyin aquell dia durant la seua declaració i assenyala que estan acusats d’un delicte contra la salut pública. Salut va presentar la querella el juliol passat per comercialitzar un medicament il·legal “com a remei casolà”, mentre que el maig del 2024 ja havia obert un procediment sancionador contra Pàmies i un altre contra l’associació per 1,2 milions d’euros per promoure l’MMS per tractar l’autisme. Llavors, Pàmies va dir que no pagaria perquè “és llibertat d’expressió”. Ja té dos multes fermes més de 300.000 i 90.000 euros del 2019.
Així mateix, al novembre el Govern balear va proposar sancionar amb 300.001 euros l’esdeveniment que es va celebrar a Esporles, amb la participació de Miguel Bosé i Pàmies, “per informar i promoure l’ús de medicaments no autoritzats”.