El papa Lleó XIV rep en audiència el bisbe de Lleida al Vaticà
El papa Lleó XVI va rebre ahir al Vaticà els 192 bisbes que van ser ordenats l’últim any, entre ells el de Lleida, Daniel Palau, i que estan participant en els cursos de formació promoguts pel dicasteri. L’audiència va tenir lloc a l’aula del Sínode, on el papa, que va parlar en anglès i italià, va fer broma sobre la seua veu abans de cantar el Veni Creator i també va reflexionar sobre la sensació de sorpresa que encara sent malgrat que hagin passat quatre mesos de la seua elecció.
Les seues paraules van girar entorn de la identitat de la figura del bisbe. “El bisbe ha estat un servent. El bisbe ha estat cridat a servir la fe del poble”, va assenyalar Lleó XVI, segons el mitjà oficial Vatican News. Recordant el seu predecessor, el papa Francesc, va subratllar que “l’única autoritat que hem tingut ha estat el servei”.