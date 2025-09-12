LEGISLACIÓ
Sanitat vol introduir els paquets de tabac “genèrics” en la nova llei
El lleure nocturn avisa de pèrdues per la prohibició de fumar a les terrasses
La ministra de Sanitat, Mónica García, va confirmar ahir que la seua intenció és incorporar l’empaquetament genèric a l’avantprojecte de llei del tabac durant la fase d’audiència pública. Es tracta d’una mesura que no ha estat inclosa de primeres per una falta d’acord en el Govern de coalició.
Val a recordar que diferents organitzacions sanitàries i contra el tabac han reclamat la inclusió de l’empaquetament genèric, una norma que elimina els colors, logotips i reclams publicitaris dels paquets, convertint-los en envasos estandarditzats amb advertències sanitàries visibles i contundents, la qual cosa en redueix l’atractiu, incrementa la percepció de risc i facilita que els fumadors facin el pas de deixar-ho.
D’altra banda, la ministra va mostrar esperança de poder tramitar al Congrés el projecte de reial decret pel qual es regulen determinats aspectes dels productes del tabac i derivats al llarg d’aquest any, una norma que es contempla amb l’avantprojecte a l’incloure una prohibició dels aromatitzants als vaporejadors. Així ho va anunciar durant la presentació de la nova campanya de prevenció del tabaquisme, en la qual Sanitat anima els joves a deixar d’utilitzar els vapejadors, el consum dels quals, segons García, perjudica la salut, afavoreix l’inici primerenc de dependència i dificulta poder deixar-ho. “Amb totes les coses que pots fer amb la boca, l’utilitzaràs per vapejar?”, pregunta el vídeo que acompanya la campanya, que insta a utilitzar la boca per besar, cridar, tocar la trompeta, llepar-se el colze o menjar.
D’altra banda, la ministra va dir, referint-se al sector de l’hostaleria, que considera “desproporcionada” la nova llei, que el que és “desproporcionat” són les 140 morts diàries que causa el tabaquisme, així com el seu cost per al sistema sanitari públic. Per la seua part, la federació catalana de locals de lleure nocturn (Fecalon) va alertar que la prohibició de fumar a les terrasses generarà “caos i pèrdues” per a un sector que, segons van assenyalar, està “al límit de la seua resistència”. En un comunicat, van avisar que si aquesta normativa s’acaba aplicant hi haurà conseqüències “difícils d’assumir”. A més, des de la federació van remarcar que Espanya es convertirà en una “excepció” al marc europeu, ja que asseguren que només Suècia aplica una mesura similar.