Arranca una temporada històrica de bolets al Pirineu de Lleida: fires i festes imperdibles a Catalunya
El pont de setembre marca l’inici d’una campanya micològica que els experts consideren que podria ser de les més productives dels últims anys al Pirineu
El pont de setembre marca aquest any l’inici d’una temporada micològica especialment atractiva al Pirineu lleidatà. Segons les anàlisis del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, les condicions meteorològiques de les últimes setmanes i les previsions per als propers dies apunten a una de les campanyes de bolets més productius dels últims anys, que podria superar la mitjana de collites recents, que havien quedat per sota de l’habitual.
Juan Martínez d’Aragó, micòleg i investigador del CTFC, explica que la campanya "està començant molt bé i portem ja des de finals de juliol amb una producció molt bona al Pirineu". Aquest especialista destaca que les comarques pirinenques tindran una collita destacada de boletus, rossinyols i amanites cesàries. Per la seua part, Elisabet Campi, de Natura Bolets, a Montferrer i Castellbó, assegura que "falta just una setmana perquè aflorin rovellons i boletus" i afegeix que "la campanya començarà sobre els 1.500 o 2.000 metres, i a poc a poc anirà baixant fins els 800".
Mercats i fires de bolets a Catalunya per a aquesta tardor 2025
A finals d’agost o principis de setembre arranca el calendari micològic que s’estén fins finals de novembre.
El Mercat del Bolet de Cal Roser (Olvan, Berguedà) marca el tret de sortida oficial de la temporada. Aquest 2025 la data escollida va ser el passat 10 de setembre i romandrà obert diàriament durant dos mesos. Amb parades fixes de bolets i altres productes alimentaris, l’antiga colònia tèxtil és punt de parada obligat per a qualsevol excursió al Berguedà. L’Ajuntament completarà la programació de tardor amb la Festa de la Cervesa (dissabte 20 de setembre), la Festa del Bolet (18 i 19 d’octubre) i el Mercat de Productors de Tardor (26 d’octubre).
Calendari complet de fires de bolets 2025
La primera cita festiva és la propera setmana, el 20 i 21 de setembre, amb la celebració de la 33a Festa del Bolet de Setcases (Ripollès). A més d’un mercat d’artesans, els organitzadors conviden a realitzar una sortida al bosc i contribuir a una exposició d’espècies. La selecció i classificació anirà a càrrec de la Societat Catalana de Micologia. Activitats infantils, animació, música i conferències completen el programa.
Durant tres dies, del 26 al 28 de setembre, La Pobla de Lillet (Berguedà) serà l’epicentre del món micològic amb la 35a edició de la Fira del Bolet i el Recol·lector. Entre les propostes destaquen els concursos de cuina i una classe magistral dissabte; i diumenge, l’actuació dels Castellers de Berga i els Castellers de Caldes de Montbui, un vermut musical amb Núria Grima i un dinar popular, a més de l’habitual concurs de recol·lectors.
Els dies 4 i 5 d’octubre tindran lloc dos esdeveniments imprescindibles: el Berga Bolet, un gran mercat micològic als carrers de la capital del Berguedà, juntament amb el concurs de tapes amb bolets; i a l’endemà, la festa i el concurs més populars organitzats per la Peña Setera de Berga en el Pla de Puigventós, a Castellar del Riu.
Solsona reivindica la seua condició de capital boletaire cada tercer cap de setmana d’octubre (aquest any, dies 18 i 19) amb la fira SolsoTerra, la Fira de la Terra del Solsonès. La plaça Major serà l’epicentre amb parades de bolets i artesans que ompliran els carrers de l’entorn, mentre que a la plaça de les Moreres tindrà lloc el Solsbirra Fest, el festival de la cervesa artesana de Solsona.
L’agenda micològica a la Catalunya central la tancarà la Fira de la Llenega de Cardona, el diumenge 26 d’octubre. L’espai gastronòmic, amb degustació de plats cuinats amb bolets i tast de vins, quedarà arrodonit pels parades d’artesania i del comerç local que s’instal·laran en el centre històric.
Com afecta el canvi climàtic a la producció de bolets?
Fa anys que els experts del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya estudien com el canvi climàtic està modificant els patrons de fructificació dels bolets. La irregularitat de les pluges i l’augment de les temperatures mitjanes han provocat que les temporades siguin cada vegada més impredictibles i s’hagin desplaçat al calendari.
Tanmateix, quan es donen les condicions adequades d’humitat i temperatura, com sembla passar aquest 2025, les fructificacions poden ser extraordinàries. Els micòlegs adverteixen que la preservació dels boscos i una recol·lecció sostenible són fonamentals per garantir que aquest recurs natural continuï sent part del nostre patrimoni cultural i gastronòmic en el futur.
Llistat complet de fires i festes del bolet a Catalunya 2025
Per als amants de la micologia, aquest és el calendari complet d’esdeveniments dedicats als bolets a Catalunya durant la tardor de 2025:
- Mercat del Bolet de Cal Roser, Olvan: Des del 10 de setembre fins mitjans de novembre
- Fira del Bolet de Setcases: 20 i 21 de setembre
- Fira del Bolet i del Recol·lector de La Pobla de Lillet: 26, 27 i 28 setembre
- Berga Bolet: 4 d’octubre
- Concurs boletaire de la Penya Boletaire de Berga al Pla de Puigventós: 5 d’octubre
- Festa del Bolet de Ribes de Freser: 11 i 12 d’octubre
- Fira del Bolet de Llagostera: 12 d’octubre
- Festa del Bolet de Seva: 12 d’octubre
- Fira SolsoTerra de Solsona: 18 i 19 d’octubre
- Festa del Bolet de Guardiola de Berguedà: 18 i 19 d’octubre
- Fira del Bolet de Cantonigròs: 18 i 19 d’octubre
- Festa del Bolet de Calella: 18 d’octubre
- Fira del Bolet d’Albanyà: 19 d’octubre
- Fira de la Llenega de Cardona: 26 d’octubre
- Fira i Festa de Muntanya. Fira del Rovelló i Trobada d’Escalada de Coll de Nargó: 25 i 26 d’octubre
- Fira del Bolet Boletus de Isona: 24, 25 i 26 d’octubre
- Fira del Bolet i la Naturalesa de Vilassar de Dalt: 26 d’octubre
- Fira de Tardor i Festa del Flabiol de Arbúcies: 8 i 9 de novembre