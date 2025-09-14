CONCERTS
Mocedades, plat fort de les festes de Binèfar
El veterà grup Mocedades va actuar ahir en el quart dia de les festes de Binèfar. Tómame o déjame, Secretaria, Maitechu Mía o Eres Tú van ser alguns dels himnes que van sonar a la plaça Espanya durant un concert que va durar unes dos hores, dins de la gira Eres Tú que el grup basc porta a terme amb components originals i nous rostres.
A banda dels binefarencs, veïns de Lleida i d’altres poblacions aragoneses van acudir a les festes, que han comptat amb proves clàssiques d’esport com el LXXXI Gran Premi Vila de Binèfar i la cursa del pollastre.
Les festes arriben avui a la fi, amb ofrena i missa, vermut, espectacles artístics, més concerts, festival de jotes i finalment pirotècnia.