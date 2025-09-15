Èxit de públic al Festimariu, a l’Alt Urgell
La localitat d’Estamariu, a l’Alt Urgell, va tancar ahir amb gran èxit de visitants la tercera edició del Festimariu, festival de les arts i la cultura organitzat per la Fundació Planes Corts, com va destacar la directora i presidenta de la fundació, Montse Ferrer. Des de divendres i fins ahir a la tarda es van succeir nombroses propostes de teatre, música, art, lletres i patrimoni, amb la cita destacada de la nit de dissabte a l’església de Sant Vicenç, quan el presbiteri es va convertir en escenari per al concert que va oferir la cantautora Lídia Pujol, presentant les cançons del seu nou àlbum, Babel: dels fems i les flors. La jornada d’ahir va comptar amb la projecció del documental Saó, de l’Escola Folk del Pirineu, les cançons i corrandes de Lluc Dexeus i Joan Christian Simelio, degustació de formatges Fira de Sant Ermengol i circ amb Improvisto’s Krusty Show.