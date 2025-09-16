El govern espanyol aprova coeficients reductors per reduir l’edat de jubilació dels bombers forestals
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un reial decret que estableix coeficients reductors per als bombers forestals, l’aplicació dels quals és una obligació recollida en la Llei del Dret de Defensa aprovada l’any passat. Aquest coeficient reductor es basa en una operació matemàtica que permet aplicar un 20% als anys treballats per reduir l’edat de jubilació, normalment amb el límit dels 60 anys, tret que s’hagin cotitzat 35 anys.
"És un reconeixement als nostres bombers forestals. Un reial decret que estableix aquest coeficient reductor per a l’edat de jubilació dels bombers forestals, que són uns professionals i a més ho hem vist especialment durant aquest estiu que compten amb unes condicions laborals i unes condicions de treball duríssimes", ha assenyalat la ministra portaveu Pilar Alegría en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Per tant, la també ministra d’educació, Formació Professional i Esports ha destacat que el govern central entenia "necessari i important portar avui fins el Consell de Ministres l’aprovació d’aquest reial decret".