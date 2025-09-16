SEGRE

Medalla a dos centenaris a Tremp

L’acte es va celebrar ahir a la residència Sant Hospital de Tremp-Sant Joan de Déu Terres de Lleida. - SJD

Dos usuaris de la residència Sant Hospital de Tremp-Sant Joan de Déu Terres de Lleida van rebre ahir una medalla amb motiu del seu centenari. El lliurament el va fer la directora de Drets Socials i Inclusió al Pirineu, Eva Jordà, en un acte en el qual va assistir l’alcaldessa de Tremp i delegada del Govern, Sílvia Romero; el president del consell comarcal del Pallars, Ramon Jornada; i el gerent de Sant Joan de Déu, Jaume Capdevila, entre d’altres. Així mateix, en l’homenatge van participar professionals i usuaris del centre, així com familiars.

