Entrega de la primera edició de les beques Jordi Vilaginés Boix
Mariona Pont Gòdia, del Grup de Recerca de Biomarcadors a Càncer, i Bruno Brotons Morales, del Grup Oncologia Molecular, han estat els premiats de la primera edició de les beques Jordi Vilaginés Boix que tenen com a objectiu facilitar l’assistència a congressos, seminaris i activitats acadèmiques que permetin als investigadors més joves de l’àrea de Càncer de l’IRBLleida ampliar coneixements, compartir les seues troballes i enfortir xarxes professionals.