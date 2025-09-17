CINE
Hollywood plora el seu noi d’or
L’actor i director nord-americà Robert Redford va morir ahir als 89 anys a Utah. Gran defensor del medi ambient, va fundar el Festival de Sundance i deixa molts títols per a la història
Robert Redford, considerat durant dècades com el guapo oficial de Hollywood, va morir ahir als 89 anys a la seua residència a Sundance (Utah), va avançar The New York Times. La seua agència de representació només va dir que “ens ha deixat mentre dormia”, sense espeficiar cap causa concreta. Compromès políticament, va ser un gran defensor del medi ambient, va fundar el Festival de Sundance i va deixar molts títols per a la història, com a actor i com a director. Va protagonitzar pel·lícules mítiques com El cop, Memorias de África, Tots els homes del president, Descalços pel parc o Dos hombres y un destino. Tanmateix, només va guanyar un Oscar, honorari, en tota la seua carrera. Malgrat que l’Acadèmia de Hollywood va reparar en part el seu error concedint-li l’Oscar a millor director pel seu debut, Ordinary People (1980). Des de la primera aparició televisiva amb 24 anys, Redford va lluitar per treure’s l’etiqueta de guapo a través d’un treball seriós i compromès com a actor i director, però l’adoració per la seua bellesa el va acompanyar fins al final. Els seus ulls blaus, un rebel cabell ros i el seu etern somriure van contribuir a fer-ne una llegenda que rivalitzava en bellesa amb Paul Newman, amb el qual va formar una parella mítica al cine malgrat que només van protagonitzar dos pel·lícules junts. Fa set anys es va retirar. En tenia 82 i acabava d’estrenar The Old Man & The Gun, amb Casey Affleck i Sissy Spacek. Encara va aparèixer a Avengers: Endgame (2019), però la seua carrera estava tancada. La seua presència constant era un símbol de la resistència del cine clàssic de Hollywood. I la fundació del Festival de Sundance el 1978 va demostrar que l’amor i el treball pel cine anaven més enllà del seu estatus d’estrella. Precisament el festival, que s’ha celebrat a Utah des d’aquell any, tancarà el 2026 la seua etapa a les muntanyes de Park City, i la canviarà per una altra ciutat també envoltada de muntanyes, Boulder (Colorado). Una última edició que volia honrar Redford per reconèixer “l’immens impacte” i “l’infrangible compromís amb el foment i desenvolupament de narradors independents i les seues històries”, segons l’organització. Però Redford, poc donat a homenatges i a actes multitudinaris, se n’ha anat quatre mesos abans, amb la mateixa discreció amb què va viure, allunyat d’extravagàncies. Segons va dir en una entrevista: “La paraula independent resumeix la meua manera de veure la vida.”
Allau de reaccions que destaquen el talent únic d’una gran estrella
La mort de l’estrella de Hollywood va generar una allau de tributs i reaccions per part de col·legues, directors i personalitats de la indústria que en van destacar el talent únic i imponent trajectòria. Meryl Streep, que va protagonitzar juntament amb Robert Redford la mítica pel·lícula Memorias de África el 1985, va assegurar que: “Un dels lleons ha mort. Descansi en pau el meu estimat amic.” Una altra companya a la pantalla, Jane Fonda, va assegurar que “no puc parar de plorar. Va significar molt per a mi i va ser una persona meravellosa en tots els sentits. Va defensar una Amèrica per la qual hem de continuar lluitant”. El director Ron Howard el va qualificar de “figura cultural tremendament influent”, mentre que el president dels EUA, Donald Trump, va dir que “era genial”. Val a recordar que Redford havia criticat Trump, comparant-lo amb un dictador. També es va afegir a les condolences Piers Morgan, presentador de televisió britànic, que es va referir a l’actor com “una de les grans estrelles de cine de tots els temps”.