Menjar per ansietat o estrès: set de cada deu treballadors admet que ho fa durant la jornada laboral
Afirmen que el teletreball els permet millorar la seva alimentació amb més consum de fruites i verdures, segons un estudi de Cigna Healthcare
El 68% dels treballadors catalans reconeix menjar per ansietat o estrès durant la jornada laboral, mentre que un 52% assenyala que la manca de temps dificulta mantenir hàbits saludables a la feina. Aquestes dades formen part de l'estudi 'Hàbits alimentaris a l'entorn laboral' elaborat per Cigna Healthcare Espanya i presentat a Barcelona el maig de 2025. La investigació revela que la 'gana emocional' és especialment freqüent entre les dones (19,7%) i els joves de 25 a 34 anys (27,6%), mostrant una menor incidència entre els treballadors de més edat. D'altra banda, el 67% dels empleats catalans considera que el teletreball facilita una millor alimentació amb més consum de productes frescos.
Segons l'estudi, els professionals que treballen des de casa poden mantenir rutines més equilibrades gràcies a la major flexibilitat horària. Les franges d'edat entre 25 i 44 anys són les que més aprofiten aquesta modalitat laboral per incorporar productes frescos a la seva dieta diària. Tanmateix, el 46,1% dels treballadors majors de 55 anys i un 39,3% dels homes indiquen que no han experimentat un augment en el consum d'aliments naturals des que teletreballen. Cal destacar que un 35,7% dels qui treballen des de casa planifica sempre els seus àpats, mentre que encara un 25,3% improvisa diàriament el que menjarà.
Tot i els aspectes positius, el teletreball també presenta inconvenients relacionats amb l'alimentació. El 46,5% dels empleats admet que 'pica' més entre hores des que treballa des de casa, especialment aquells entre 25 i 34 anys (62%). A més, aquesta modalitat laboral redueix l'activitat física global en eliminar els desplaçaments quotidians, incrementant el risc de sedentarisme entre els treballadors catalans.
L'alimentació com a factor clau per a la productivitat
L'informe de Cigna Healthcare destaca que la dieta dels treballadors constitueix un factor decisiu per al seu benestar físic i emocional, repercutint directament en l'eficiència organitzativa. En aquest sentit, el 32,4% dels enquestats reconeix explícitament que una alimentació adequada millora la seva concentració i productivitat. No obstant això, només el 51,2% considera que els seus hàbits alimentaris a la feina són bons, mentre que un 42,6% creu que podria millorar-los significativament. Pel que fa als patrons alimentaris, el 55% dels empleats catalans segueix la dieta mediterrània, percentatge que augmenta fins al 61,4% entre els majors de 55 anys.
L'estudi també revela que el 83,2% dels treballadors afirma portar una dieta variada, mentre que les dietes específiques continuen sent minoritàries: vegetariana (3%), vegana (1,8%) i sense gluten (1,9%). Respecte a la qualitat dels aliments, els joves d'entre 25 i 34 anys destaquen per incorporar més productes frescos a la seva alimentació (57,8%), un percentatge que disminueix considerablement en altres franges d'edat, ja que la meitat dels enquestats situa el consum de productes frescos entre el 25% i el 50% del total de la seva dieta.
Directius i càrrecs de responsabilitat: els més afectats
La responsabilitat del lloc de treball influeix decisivament en els hàbits alimentaris. Entre els directius de grans i mitjanes empreses, un 61% admet que no aconsegueix fer pauses regulars per menjar, i un preocupant 68,9% reconeix que sovint s'acaba saltant àpats per la càrrega de treball o l'acumulació de reunions. Aquests resultats suggereixen que la posició jeràrquica dins de l'organització condiciona significativament la possibilitat de mantenir una alimentació equilibrada.
Daniela Silva, especialista en Medicina Interna i E-Health Manager de Cigna Healthcare Espanya, ha destacat que "l'alimentació no és només una qüestió de salut física, sinó que també influeix en l'estat d'ànim, en la capacitat de concentració i en la productivitat". La doctora ha afegit que "les empreses tenen un paper fonamental a facilitar que els seus equips puguin prendre decisions alimentàries saludables" i que "no n'hi ha prou amb oferir fruita o snacks saludables, cal crear una cultura corporativa que eduqui, motivi i acompanyi els empleats en l'adopció de bons hàbits, tant a l'oficina com a casa".
El paper de les empreses en la promoció d'hàbits saludables
Una de les principals conclusions de l'estudi és que les empreses que integren la nutrició en les seves polítiques de benestar generen un retorn directe en forma de major rendiment, menor absentisme i una millor percepció de la marca ocupadora. Entre les mesures més implementades es troben la provisió d'aigua potable (62,7% dels casos), la promoció de pauses adequades per dinar (59,7%), la flexibilitat horària per als àpats (56,1%) i la disponibilitat d'espais adequats per menjar (53,8%).
Tanmateix, les iniciatives relacionades amb opcions saludables encara són poc freqüents. Només un 29,6% dels enquestats disposa de snacks saludables com fruita fresca o fruits secs al lloc de treball, un 28,4% indica que la seva empresa incentiva el consum d'aliments frescos i només un 24,4% té accés a menús saludables dins de l'entorn laboral. L'educació nutricional continua sent una assignatura pendent, ja que més del 82% dels treballadors afirma que les seves empreses no organitzen tallers o xerrades sobre alimentació saludable ni ofereixen assessorament professional en aquesta matèria.
L'estudi de Cigna Healthcare Espanya s'ha realitzat amb una mostra representativa de 1.000 treballadors actius, d'entre 25 i 65 anys, amb una distribució equilibrada per sexes (50,7% homes i 49,3% dones) i àmplia cobertura territorial. Les franges d'edat més representades han estat les compreses entre 35 i 44 anys (27,3%) i entre 45 i 54 anys (32,3%), amb un 71,8% dels enquestats que conviu en parella, un 22,4% de solters i un 5,8% de separats, divorciats o vidus.