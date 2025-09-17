Triada la millor sidra del món: "cada botella porta l’orgull de pertànyer al poble en què sempre hem viscut"
Somarroza de Piélagos guanya el World Cider Awards 2025
La sidra natural Somarroza de Piélagos ha aconseguit el guardó a la millor del món en els World Cider Awards 2025, celebrats recentment a la Gran Bretanya. Aquest reconeixement internacional situa a aquesta producció càntabra a dalt de tot del panorama sidrer mundial, consolidant la seua trajectòria d’excel·lència.
L’alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, ha destacat que aquest premi representa "tant la qualitat com la innovació produïdes a Piélagos per al món sencer". Les declaracions es van produir després d’una reunió amb Jesús Gómez Solórzano, fundador de l’empresa familiar creada el 2010, i la seua filla Lucía Gómez Prieto, responsable de Màrqueting i Comptabilitat, segons ha informat aquest dimecres el consistori.
Actualment, la premsa elabora 11 varietats diferents de sidra i un vinagre ecològic de poma. Entre els seus productes més destacats es troben l’escumosa Rubí de Somarroza elaborada amb pomes de carn roja, el Biter Bio ecològic, la gamma La Sidruca en format ampolleta i la sidra de nova expressió Caprici de Somarroza, referències que acumulen ja més de 60 guardons internacionals.
"Cada botella porta amb si no només el treball i la il·lusió de la família, sinó també l’orgull de pertànyer a un municipi en el qual sempre hem viscut i que hem elegit per créixer i romandre, en el qual tenim a escassos metres del riu Pas les plantacions ecològiques de la sidra més premiada del món", ha explicat Lucía Gómez Prieto.
L’aposta pel producte local
El regidor municipal ha subratllat la rellevància de productors com Sidra Somarroza, que uneix a dos generacions familiars, ha incorporat treballadors del municipi i, a més de conrear les seues pròpies pomes, les adquireix a altres agricultors de la zona, fomentant així l’economia local.
"Aquest no només és un bon exemple per seguir o un espill en el qual mirar-nos sinó el camí que hem de recórrer per avançar, una vegada per sempre, cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible", ha manifestat Caramés, que ha defensat la importància de potenciar els productes de quilòmetre zero per contribuir a la sostenibilitat mediambiental, generar ocupació i dinamitzar l’economia local, reforçant el lema que "Piélagos és gran per naturalesa".