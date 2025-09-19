Sopar en honor a ‘El millor plat de Lleida’ a La Boscana de Bellvís
El concurs, impulsat per l'ICEA i SEGRE, ha comptat amb la participació de 2.464 persones
La Boscana de Bellvís va acollir el sopar institucional d’El millor plat de Lleida, amb la presència de deu dels guanyadors del concurs, en el qual van votar 2.464 persones. L’acte va comptar amb la presència del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que va destacar que la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025 és “una oportunitat per reforçar l’orgull del sector” i va recordar que “sense agricultors i sense producte no hi ha cuina possible”.
El president de l’ICEA, Jordi Sala, va subratllar que el projecte pretén “recuperar els nostres plats i fer visible el treball dels productors”. També hi van participar el president de la Diputació, Joan Talarn, i la directora de SEGRE, Anna Sàez. El certamen, impulsat per l’Institució Catalana d’Estudis Agraris i diari SEGRE, amb el suport de la Generalitat i la marca Gust de Lleida, busca reforçar la identitat gastronòmica de les comarques de Lleida.