La DGT avisa tots els conductors: canvia la imatge d’aquest antic senyal de circulació
L’advertència sobre passos a nivell sense barreres renova la seua iconografia per millorar la comprensió i reforçar la seguretat viària des de 2025.
La Direcció General de Trànsit(DGT) ha anunciat la renovació del senyal PÀG-8, una de les més antigues del catàleg oficial, que adverteix sobre el perill de la proximitat d’un pas a nivell sense barreres ni semibarreres. Aquesta actualització, vigent des de principis de 2025, forma part del nou catàleg de senyals de circulació que busca modernitzar la iconografia viària per fer-la més clara, comprensible i adaptada als estàndards tecnològics actuals.
El redisseny del senyal PÀG-8 introdueix una icona més moderna i reconeixible, pensada per millorar la percepció tant de conductors com de vianants. Amb aquest canvi, es pretén reforçar la seguretat en vies on l’absència d’elements físics de protecció converteix els passos a nivell en punts d’alt risc, on l’atenció i precaució resulten imprescindibles.
El senyal PÀG-8 ha tingut un paper fonamental en la normativa espanyola durant dècades, en advertir d’un dels perills més característics de les carreteres convencionals i urbanes. La seua actualització respon a la necessitat d’adaptar els senyals a un públic cada vegada més divers, inclosos conductors joves i turistes que poden no estar familiaritzats amb iconografies antigues.
Fins ara, el senyal mantenia un disseny clàssic en el qual es representava un tren d’estil antic, la qual cosa, segons experts en seguretat viària, podia resultar confús o poc representatiu del context actual. Amb el redisseny de 2025, es fa un pas cap a una comunicació més universal i eficient, conforme amb les exigències de la mobilitat moderna.