LLEURE
Colofó reial per a l’Obert
Les noces de Ramon Berenguer IV amb Peronella d’Aragó van marcar el punt final d’un cap de setmana ple d’activitats al Centre Històric. Amb un centenar d’actes en tres dies
El Centre Històric de Lleida va tancar ahir una nova edició del seu Obert, que va destacar per la gran afluència de persones que van congregar el centenar d’activitats i que es va tancar amb tota l’esplendor: amb un casament, concretament, el de Ramon Berenguer IV amb Peronella d’Aragó a la Seu Vella. L’enllaç va tenir lloc en aquest mateix enclavament fa 875 anys i va suposar la creació de la Corona d’Aragó. La recreació va anar a càrrec de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians, que va reunir centenars de persones.
L’espectacle va relatar de forma detallada i acompanyada de música de l’època com es va forjar aquest enllaç entre el comte de Barcelona i la filla del rei d’Aragó, Ramir II, així com les converses que va mantenir prèviament amb el rei Alfons VII de Lleó i com va renunciar a aquest acord per esposar Peronella amb Ramon Berenguer i unir Aragó i Catalunya. Tota una lliçó d’història contada amb rigor però també amb tocs d’humor, actuacions, balls i monòlegs per part de les desenes d’actors de totes les edats que hi van participar i que es van emportar un llarg i sonor aplaudiment del públic assistent, que va deixar la Seu Vella sense seients lliures. La pluja va fer acte de presència just en el moment de l’enllaç reial i va provocar que alguns dels assistents a primera fila es mullessin i haguessin de resituar-se per seguir l’espectacle.
En enllaç de Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó va ser el colofó perfecte a un cap de setmana de concerts, espectacles i activitats infantils per tot el Centre Històric.
El regidor de Participació, Roberto Pino, va recordar que és l’edició número 16 de l’Obert i que “ha estat de les més importants quant a activitats programades, amb aproximadament un centenar, i les entitats que hi han participat, al voltant d’unes seixanta. Tot s’ha desenvolupat amb normalitat, sense incidents, i la pluja ens ha respectat”.
Va destacar que amb l’Obert “hem implicat tota la ciutadania a venir al Centre Històric per conèixer els seus llocs i reivindicar aquest barri, que moltes vegades no té la imatge real que es mereix”. Va afegir que les activitats infantils i la ruta del vermut, així com la mostra gastronòmica i de balls, han estat les més multitudinàries d’aquest certamen.
A l’agenda d’ahir, hi va haver una ruta de vehicles clàssics pel Centre Històric i un espectacle infantil a la plaça de l’Ereta, sessions de vermut musical i visites guiades pel Turó de la Seu Vella i el Castell del Rei-la Suda. Unes activitats que, juntament amb les noces reials, van servir per reivindicar, un any més, el barri que és el cor de la ciutat.