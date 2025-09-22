Èxit de la Pedalada Popular de Lleida
Malgrat la pluja, va comptar amb la participació d’unes 800 persones, que van cobrir una ruta circular de nou quilòmetres. La rambla Ferran va ser el nou punt neuràlgic de la iniciativa
Unes 800 persones van participar ahir al matí malgrat la pluja en una nova edició de la Pedalada Popular de Lleida, l’acte més multitudinari dels que s’inclouen dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2025. Aquest any, la rambla Ferran va ser el punt central, amb diferents activitats i la sortida de la ruta a les 11.00 hores. Els participants van completar un recorregut circular de nou quilòmetres, que va passar per Camí de Picos del barri de Cappont, arribant fins a la Bordeta i tornant per les avingudes Miquel Batllori, Estudi General i Madrid fins a l’arribada a rambla Ferran. Hi havia ciclistes de totes les edats, entre els quals moltes famílies, que van pedalar per zones que habitualment estan ocupades pels vehicles a motor.
La Guàrdia Urbana, amb la col·laboració del voluntariat de Protecció Civil, va regular el trànsit en l’organització conjunta amb el Club Ciclista Terraferma, que encapçalava el grup de ciclistes per indicar correctament la ruta. Posteriorment, hi va haver sortejos, tallers i altres activitats.