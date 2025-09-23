Pediatres avisen de greus riscos per jugar en una popular plataforma de videojocs
La Societat Espanyola de Medicina de l’Adolescència i l’AEP detecten un augment de casos amb símptomes preocupants vinculats al xat de la Roblox
Els especialistes sanitaris han encès les alarmes sobre els perills que Roblox pot suposar per a nens i adolescents. La Societat Espanyola de Medicina de l’Adolescència juntament amb Comitè de Promoció de la Salut de l’Associació Espanyola de Pediatria han publicat recentment una advertència dirigida a pares i tutors després d’identificar un preocupant increment de casos clínics relacionats amb aquesta popular plataforma de videojocs, especialment per les interaccions que es produeixen a través de la seua funció de xat.
Les consultes pediàtriques estan rebent a menors que presenten símptomes compatibles amb una exposició perjudicial a l’entorn digital, incloent autolesions, trastorns d’ansietat, problemes de son i alteracions significatives de l’estat d’ànim. Els experts assenyalen que aquests problemes sorgeixen quan els menors són incitats en els xats a realitzar conductes nocives, com autolesionar-se, consumir contingut pornogràfic o compartir imatges de caràcter sexual, la qual cosa constitueix un risc greu per al seu desenvolupament emocional i psicològic.
Roblox s’ha convertit en una de les plataformes de videojocs més populars entre el públic infantil i juvenil a Espanya. Aquest entorn virtual no només permet jugar, sinó també crear jocs propis i comunicar-se amb altres usuaris mitjançant un sistema de xat integrat. Encara que els especialistes no han pogut determinar si tots els riscos identificats es produeixen dins del propi entorn oficial de la plataforma o en espais externs que imiten el seu disseny, els patrons de comportament observats justifiquen plenament la preocupació sobre el seu ús entre menors.
Recomanacions per a pares i educadors
Davant d’aquesta situació, els pediatres recomanen a les famílies establir un entorn de confiança on els menors puguin expressar qualsevol experiència incòmoda o situació de malestar relacionada amb la seua activitat online. En cas de detectar comportaments sospitosos o canvis sobtats en la conducta del menor, s’aconsella acudir immediatament al pediatre per a una valoració professional.
Si es confirma algun cas d’exposició a continguts inapropiats o situacions de risc, els experts aconsellen presentar una denúncia formal davant de les autoritats policials i notificar la situació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades aportant evidències com captures dels xats compromesos. Aquesta actuació resulta fonamental per protegir tant el menor afectat com altres usuaris potencialment vulnerables a la plataforma.