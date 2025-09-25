EDUCACIÓ
A disposició dels centres la proposta didàctica contra fakes del franquisme
La proposta educativa 50 raons per les quals no es vivia millor amb Franco ja està a disposició dels centres. Es tracta de material didàctic que han elaborat docents dels Camps d’Aprenentatge, entre els quals el de la Noguera, a Sant Llorenç de Montgai. Consisteixen en 50 targetes que desmenteixen afirmacions habituals que circulen per les xarxes socials. Cada una té dos cares: en una es parteix d’una frase falsa com la que “Franco va crear els pantans” o “Amb Franco no hi havia corrupció” i a l’altra carta s’ofereix una explicació contrastada.
Així mateix, s’acompanyen d’un document amb fonts i enllaços per cada raó que donen més informació per rebatre les afirmacions. L’objectiu és que les fitxes portin els alumnes a contrastar, analitzar i generar pensament crític. Es poden consultar i descarregar a https://serveiseducatius.xtec.cat/cda-noguera/.
Coincidint aquest any amb el 50 aniversari de la mort del dictador, han posat en marxa aquesta iniciativa per contrarestar la informació que reben els adolescents a través de les xarxes socials que consideren que estan blanquejant el que va suposar els 40 anys de dictadura i generant missatges d’extrema dreta i d’enaltiment del franquisme.