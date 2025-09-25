SEGRE

EDUCACIÓ

A disposició dels centres la proposta didàctica contra fakes del franquisme

Una de les targetes que formen part del projecte educatiu.

Una de les targetes que formen part del projecte educatiu.

Publicat per
Laura GarcíaRedactora Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La proposta educativa 50 raons per les quals no es vivia millor amb Franco ja està a disposició dels centres. Es tracta de material didàctic que han elaborat docents dels Camps d’Aprenentatge, entre els quals el de la Noguera, a Sant Llorenç de Montgai. Consisteixen en 50 targetes que desmenteixen afirmacions habituals que circulen per les xarxes socials. Cada una té dos cares: en una es parteix d’una frase falsa com la que “Franco va crear els pantans” o “Amb Franco no hi havia corrupció” i a l’altra carta s’ofereix una explicació contrastada.

Així mateix, s’acompanyen d’un document amb fonts i enllaços per cada raó que donen més informació per rebatre les afirmacions. L’objectiu és que les fitxes portin els alumnes a contrastar, analitzar i generar pensament crític. Es poden consultar i descarregar a https://serveiseducatius.xtec.cat/cda-noguera/.

Coincidint aquest any amb el 50 aniversari de la mort del dictador, han posat en marxa aquesta iniciativa per contrarestar la informació que reben els adolescents a través de les xarxes socials que consideren que estan blanquejant el que va suposar els 40 anys de dictadura i generant missatges d’extrema dreta i d’enaltiment del franquisme.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking