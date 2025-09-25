Els requisits de l’Imserso per ser acreditat preferent i triar destinacions amb prioritat
Jubilats de determinades comunitats autònomes podran reservar els seus viatges des del 6 d’octubre mitjançant un sistema que prioritza edat, discapacitat i situació econòmica
El proper 6 d’octubre de 2025 arranca oficialment la comercialització dels viatges de l’Imserso per a la temporada 2025-2026, permetent als anomenats acreditats preferents seleccionar destinacions turístiques prioritàriament davant la resta de sol·licitants. Aquest grup especial integra jubilats i pensionistes de deu comunitats i ciutats autònomes on el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ja ha activat el sistema d’acreditacions amb codi clau.
Aquest procediment esglaonat és habitual en el programa, que divideix la comercialització en blocs territorials i estableix fases diferenciades entre els qui tenen prioritat i qui no. Els residents en la resta de comunitats autònomes podran accedir al procés a partir del 8 d’octubre del 2025, dos dies després que els acreditats preferents.
La distribució en fases busca garantir un repartiment just i eficient de les places, considerant l’elevada demanda que registra anualment aquest programa de turisme social per a majors a Espanya. No obstant, molts usuaris potencials continuen tenint dubtes sobre qui forma part d’aquests acreditats preferents i per quins motius reben prioritat.
Sistema de puntuació per a la prioritat en les reserves
L’Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) ha establert un barem de puntuació objectiu que considera diversos factors personals i familiars per determinar qui obté l’estatus d’acreditat preferent, la qual cosa els atorga avantatge a l’hora de triar destinacions.
Entre els criteris avaluats destaquen l’edat del sol·licitant, grau de discapacitat, situació econòmica, pertinença a família nombrosa i participació prèvia en el programa. Cada factor té assignada una puntuació específica que, sumada, determina l’ordre de prioritat per a la reserva.
Respecte a l’edat, els majors de 60 anys obtenen més punts. Els qui encara no assoleixen aquesta edat reben un punt, mentre que en complir-la se’ls n’assignen dos. A partir d’allà, se suma un punt addicional per cada any complert fins arribar a un màxim de 20 punts quan es tenen 78 anys o més.
Quan la sol·licitud inclou dos persones, el sistema calcula la mitjana aritmètica d’ambdues edats per assignar la puntuació corresponent, garantint així un tracte equitatiu per a les parelles sol·licitadores.
Consideracions addicionals per a la prioritat
Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% reben 10 punts addicionals, reconeixent la importància de facilitar l’accés al programa de turisme social aquest col·lectiu amb necessitats específiques.
La condició de família nombrosa també aporta avantatges significatius en la baremació. El sistema atorga 5 punts a famílies nombroses de categoria general i 10 punts a les de categoria especial, d’acord amb l’establert en la Llei de Protecció a les Famílies Nombroses, que promou el seu accés preferent a aquests programes.