ENTITATS
Premi de Kellogg’s per a la Fundació Jericó per El Menjador
Amb 9.000 € per a les seues instal·lacions
La firma de cereals Kellogg’s ha premiat amb 9.000 euros la Fundació Jericó per El Menjador, un projecte social promogut en col·laboració amb el Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida en el marc dels V Premis Kellogg’s i FESBAL contra la gana. El projecte busca cobrir les necessitats d’alimentació de tota la ciutadania, amb especial atenció als col·lectius en situació de més vulnerabilitat.
El finançament, segons va explicar la companyia, permetrà millorar les instal·lacions de l’entitat, tant a les àrees de menjador com a la cuina, facilitant “una feina més eficient”, mentre reforça “la sostenibilitat i l’impacte comunitari” de la iniciativa.
Així mateix, l’objectiu és reconèixer i impulsar projectes per millorar l’accés a aliments de persones vulnerables, optimitzar els processos o les instal·lacions dels Bancs dels Aliments i visibilitzar la seua tasca social.
L’anunci dels guanyadors es va fer durant una firma d’un acord de col·laboració amb la Fundació Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona, en el marc de la llei de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari.