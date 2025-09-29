Sargantanes i dragons a casa: el seu significat segons experts del Fengshui
La presència d’aquests visitants reptilians a les llars podrien ser portadora de bons auguris
Durant aquest estiu, moltes llars espanyoles estan experimentant un augment en la presència de petits rèptils com sargantanes i dragons. Aquest fenomen, que sol prolongar-se fins la tardor si les temperatures es mantenen suaus, genera reaccions diverses entre la població: des de por fins curiositat. Tanmateix, segons els principis del Fengshui, la mil·lenària filosofia xinesa centrada en l’energia dels espais habitats, aquests visitants reptilians podrien ser portadors de bons auguris.
Els experts en Fengshui associen l’aparició d’aquests petits animals amb la visita d’un ésser espiritual protector. Però més enllà d’interpretacions esotèriques, les sargantanes aporten beneficis tangibles a les nostres llars. Patricia Traversa, creadora del Método Feng Shui amb Descodificació Ambiental, destaca a les seues xarxes socials que aquests rèptils són completament inofensius i funcionen com a eficaços insecticides naturals, alimentant-se de mosquits, aranyes, arnes i fins i tot paneroles, contribuint així al control de plagues domèstiques.
Beneficis ecològics de les sargantanes en entorns urbans
La Tarentola Mauritanica, nom científic del dragó comú o gecko, pertany a la família Phyllodactylidae i és una espècie àmpliament distribuïda a la península ibèrica. Aquests petits rèptils han desenvolupat una notable capacitat d’adaptació a l’entorn urbà, convivint habitualment amb els éssers humans en edificacions tant rurals com urbanes. La seua presència, lluny de ser perjudicial, resulta avantatjosa per a l’equilibri ecològic dels nostres espais habitats, ajudant a controlar les poblacions d’insectes molestos sense utilitzar productes químics.