SEGRE

EDUCACIÓ

Projecte de Quàlia sobre malbaratament alimentari

Els alumnes analitzen el menjar que sobra als menjadors. - QUÀLIA

Els alumnes analitzen el menjar que sobra als menjadors. - QUÀLIA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La cooperativa Quàlia ha encetat aquest curs escolar la tercera edició del projecte Pesem i transformem, que té per objectiu conscienciar els més petits sobre el malbaratament alimentari. Avui dia, una trentena d’escoles acullen la iniciativa, que analitza els aliments que no s’aprofiten als menjadors escolars. Els alumnes han de pesar el menjar que queda al plat després de dinar i registrar-lo a l’aplicació web pesemitransformem.cat. Els resultats s’exposen públicament a tgravés de gràfics i d’estadístiques, que els petits aleshores analitzaran durant el descans del migdia.

Dia Mundial

Amb motiu del Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari, dilluns vinent, els menjadors associats a Quàlia impulsaran diferents accions per conscienciar i parlar sobre aquesta temàtica.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking