EDUCACIÓ
Projecte de Quàlia sobre malbaratament alimentari
La cooperativa Quàlia ha encetat aquest curs escolar la tercera edició del projecte Pesem i transformem, que té per objectiu conscienciar els més petits sobre el malbaratament alimentari. Avui dia, una trentena d’escoles acullen la iniciativa, que analitza els aliments que no s’aprofiten als menjadors escolars. Els alumnes han de pesar el menjar que queda al plat després de dinar i registrar-lo a l’aplicació web pesemitransformem.cat. Els resultats s’exposen públicament a tgravés de gràfics i d’estadístiques, que els petits aleshores analitzaran durant el descans del migdia.
Dia Mundial
Amb motiu del Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari, dilluns vinent, els menjadors associats a Quàlia impulsaran diferents accions per conscienciar i parlar sobre aquesta temàtica.