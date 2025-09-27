La festa dansa a Lleida
El pregó, a quatre veus i amb ballarins als finestrals de la Paeria, va donar la benvinguda ahir a la celebració. La cultura popular i el talent local protagonitzen la programació d’actes, que es prolongaran fins dilluns
“La dansa no és només art, és el llenguatge del cor, memòria viva i amor fet moviment.” Amb aquesta reivindicació de la disciplina artística van inaugurar ahir les Festes de la Tardor de Lleida les quatre pregoneres. Irene Cascos, Montse Lozano, Sandra Macià i Rosa M. Sánchez són referents del món de la dansa a la ciutat amb més de 25 anys de trajectòria a l’esquena. Avui dia, continuen deixant petjada en el sector com a artistes, creadores, pedagogues i emprenedores culturals.
Les seues paraules van estar acompanyades per l’actuació de cinc ballarins des dels finestrals de l’edifici de la Paeria. “La dansa forma part de la vida cultural i social de la nostra ciutat. Continuarem lluitant perquè sigui reconeguda i estimada com es mereix”, van declarar durant el discurs. Un grup de manifestants va irrompre al final de l’acte i va llegir un escrit en favor a Palestina i en contra d’Israel.
Una ballada de sardanes amenitzada per la Cobla Tàrrega va succeir la lectura del pregó a la mateixa plaça, mentre que a la plaça Sant Joan la Banda Municipal de Lleida va oferir un concert amb les millors melodies de compositors com Offenbach i Beethoven. A la plaça del Dipòsit, la banda de versions de Ponent Band The Cool va fer ballar i disfrutar el públic i, per la seua part, l’Auditori Enric Granados va ser escenari del concert de la banda barcelonina Elefantes, que celebren tres dècades de carrera.
La programació d’actes continua avui a les 10.00 amb un espai d’escacs al carrer Vila de Foix i un curs gratuït al rocòdrom de Boulder Indoor (carrer de Térmens). Així mateix, Pixie Dixie, Ondina i el DJ Santi Roig són alguns dels talents locals que posaran música a la jornada en diferents punts de la ciutat (vegeu l’agenda).
Paral·lelament, les portes de la Fira MOS obriran a les 10.30 a Fira de Lleida (més informació a la pàgina 8).
Les bèsties de la cultura popular, convocades en l’Animalada
En el marc de les festes, el Col·lectiu Cultural de Cappont de Lleida organitza avui la tercera edició de l’Animalada, una trobada de bestiari popular que farà ballar petits i grans. L’activitat es dividirà en dos sessions: la infantil (10.30, als jardins Zoe Rosinach) i la jove (22.00, a la plaça Blas Infante). Els més petits poden portar els seus propis capgrossos, gegantons i minibèsties ferotges, per fer-los ballar pels carrers del barri. Quant a la música, hi haurà grallers i tabalers, però també sonaran grans èxits del moment.