Animació i foc a Lleida: El correfoc infantil i d’adults van ser ahir les grans cites de les Festes de la Tardor
Propostes de cultura popular, espectacles infantils i concerts continuen també avui i demà
Les bèsties del foc i la pólvora van regnar ahir en el centre de Lleida durant la Gran nit de Foc de Canya a la Banya, celebrada en el marc de les Festes de la Tardor. Entre les estrelles de l’esdeveniment, van destacar els Marraquets, que aquest any compleixen dos dècades. Així mateix, també hi van ser presents el Drac Carrincló, dels Diables de Lleida, els Dimonis dels Trons i Lo Marraco. S’esperava la participació de figures convidades com l’Esparver de Falset, el Drac de la Múnia i la Puput d’Alcarràs. La Banda Retocada, els Carreter-colla de grallers i Xip Xap van animar musicalment la festa, que va tenir com a preàmbul el correfoc infantil.
Al matí, l’Animalada infantil va reunir una multitud de famílies que van gaudir del bestiari del Col·lectiu Cultural Cappont i d’altres entitats catalanes, així com d’un espectacle protagonitzat pel pallasso Tortelini. A la pista de la Panera, els jocs de fusta van despertar l’equilibri, l’enginy i l’habilitat dels més petits. Així mateix, va tenir lloc un taller de ball de bastons els participants del qual van aprendre els passos bàsics. Més tard, va ser el torn dels concerts de la banda Ondina i la cantautora Paula Milara –que va anunciar l’edició del seu primer EP– a l’escenari de la plaça Sant Joan. Paral·lelament, a la plaça del Dipòsit, Pixie Dixie va oferir un directe amb la seua millor música. De forma simultània, l’escenari del carrer Cavallers va acollir un vermut electrònic de la mà de Javi Bervis i Coolkin. A la tarda i fins a la nit, va ser el torn de les actuacions d’Abril, DJ Santi Roig i la banda La Loca Histeria, també a la plaça del Dipòsit. També estava prevista una mostra de danses tradicionals a càrrec de l’esbart Arrels Lleida i l’Animalada juvenil a la plaça Blas Infante.
Avui serà el torn de la diada de Sant Miquel, de manera que els Castellers de Lleida actuaran a la plaça Paeria acompanyats dels Capgrossos de Mataró, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell. El programa complet de les Festes de la Tardor es pot consultar al web paeria.cat.