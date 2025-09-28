Arranca la temporada de reserves de l’Imserso: així funcionen les cancel·lacions i reemborsos
El passat 23 de setembre es va obrir la campanya de reserves del Programa de Turisme Social, que posa a disposició de més de 800.000 jubilats espanyols places en destinacions de costa, illes i escapades rurals. Tanmateix, juntament amb l’entusiasme per viatjar, sorgeix una pregunta clau: què passa si és necessari cancel·lar el viatge?
L’anul·lació depèn del canal de contractació: els qui van reservar en agència l’han de tramitar allà, mentre que les compres online es cancel·len des del web oficial de l'Imserso. Per obtenir el reembors complet, és obligatori justificar la cancel·lació amb documentació oficial —com hospitalitzacions o defuncions— i enviar la sol·licitud al correu reembolsos@turismosocial.com almenys 15 dies abans de la sortida.
En cas contrari, s’apliquen despeses de gestió del 6,2% i penalitzacions creixents: 5% entre 10 i 15 dies previs, 15% entre 3 i 10 dies i fins un 25% amb menys de 48 hores. Cancel·lar en dies festius o el mateix dia pot suposar la pèrdua total de l’import, tret que existeixin causes greus degudament acreditades, en el cas del qual es torna íntegrament.