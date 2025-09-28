TRADICIONS
Els gegants envaeixen Cervera
Onze colles participen en la 43 Trobada de Colles Geganteres i Gralleres de la capital de la Segarra. Alguaire proclama les pubilles i hereus i sis municipis lleidatans més viuen les seues festes
Els gegants i els capgrossos van envair ahir Cervera amb la 43a Trobada de Colles Geganteres i Gralleres en el marc de la festa major. Un total d’onze colles, deu de convidades i els amfitrions, els Geganters i Grallers de Cervera, van recórrer a la tarda el centre de la ciutat des de la plaça de Sindicat fins a la plaça Major passant per la plaça Universitat. Els participants procedien de Bellvís, Calaf, Terrassa, Juneda, Esparreguera i Valldoreix, entre d’altres. L’encontre va culminar amb un ball conjunt. Avui tindrà lloc l’Anada a Ofici de la corporació municipal amb el Seguici i també se celebrarà la 64a edició del concurs de colles sardanistes i el Seguici de Festa Major que finalitzarà a la plaça Major.
Alguaire també es troba en plenes festes tardorals i divendres va tenir lloc la lectura del pregó a càrrec de Joan Folguera (originari del municipi, emprenedor i CEO d’Ingroup). El mateix acte també va acollir la proclamació de les noves pubilles i hereus que representaran el poble. Ahir va ser el torn d’un espectacle de màgia amb Oscar de la Torre, una bicicletada popular, i els concerts de Music&Lovers Duo i Son de Rosas (un tribut a la banda La Oreja de Van Gogh) van fer ballar els veïns.
Tant aquest municipi del Segrià com Vila-sana, Artesa de Segre, Os de Balaguer, Cervià de les Garrigues, Almatret i Vallfogona de Balaguer continuen avui de celebració amb motiu de les festes majors.