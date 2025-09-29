Un de cada cinc adults prepara oposicions: busquen estabilitat i millors salaris
Un estudi de GAD3 revela que gairebé la meitat d’opositors té entre 30 i 44 anys, i el 55% són dones
La recerca d’una feina estable i un millor sou impulsa un de cada cinc adults a Espanya a preparar oposicions, segons revela un recent estudi elaborat per GAD3. La investigació, que analitza el perfil de l’opositor espanyol el 2025, destaca que gairebé la meitat dels qui aspiren a un lloc en la funció pública tenen entre 30 i 44 anys, evidenciant una tendència creixent entre professionals amb experiència.
Basant-se en una mostra de més de 1.500 persones d’entre 18 i 65 anys, l’informe assenyala que un 20% està actualment preparant alguna oposició, mentre que un 14% planeja fer-ho durant el proper any i un altre 13% mostra interès sense data definida. Les dades confirmen que les persones amb càrregues familiars i aquells treballadors que acumulen entre 3 i 5 anys d’experiència laboral són els més propensos a decantar-se per aquesta via.
L’estudi, elaborat per a l’empresa MAD, revela un clar predomini femení, ja que el 55% dels actuals opositors són dones, davant el 45% d’homes. Aquesta diferència s’incrementarà pròximament, doncs sis de cada deu adults interessats en fer oposicions durant els propers 12 mesos són dones (58%), davant el 42% d’homes. A més, resulta significatiu que la meitat dels opositors actuals tenen fills menors de 18 anys.
Un milió de vacants en la pròxima dècada
L’informe assenyala que en la pròxima dècada es jubilaran més d’un milió d’empleats públics, la qual cosa augura un auge significatiu de les oposicions. L’àrea administrativa es posiciona com l’opció més demandada, tant pels opositors actuals (45%) com pels potencials (54%), mentre que l’àrea d’ensenyament té més popularitat entre els opositors actuals i el públic femení.
Motivacions per fer oposicions: estabilitat i millor salari
L’estabilitat laboral constitueix la principal motivació per al 48% dels actuals aspirants a funcionari. L’estudi esmenta investigacions del Banc d’Espanya que confirmen que els salaris al sector públic són un 24% superiors als de l’àmbit privat, factor determinant per a molts candidats. La vocació professional motiva el 21% dels opositors, mentre que el 20% busca millorar la conciliació entre vida laboral i personal.
Les places de cossos superiors, tècnics i auxiliars són percebudes per gairebé la meitat dels opositors com les més estables, encara que un 44% també busca aquesta seguretat al sector educatiu. De fet, el 65% dels enquestats té previst fer oposicions en educació durant els propers 12 mesos.
Temps d’estudi i principals temors
Quant a la dedicació, a prop del 60% dels opositors inverteix entre 15 i 34 hores setmanals a l’estudi, mentre que un 27% estudia menys de 15 hores i només un 15% supera les 35 hores setmanals. Fa entre 1 i 3 anys que per un de cada dos opositors actuals es prepara.
Entre els principals temors identificats destaquen: no aconseguir plaça (43%), la falta de temps per estudiar (39%) i la incertesa sobre les convocatòries (33%).
Inversió econòmica en la preparació
La despesa anual mitjana en la preparació oscil·la entre els 301 euros i els 600 euros, encara que un 16% dels opositors actuals destina entre 1.000 i 2.000 euros a l’any, i pràcticament el 25% inverteix entre 600 i 1.000 euros. L’estudi destaca que la preparació online resulta més econòmica que la presencial, amb una despesa mitjana de 300 euros anuals. Quatre de cada deu opositors ha elegit la formació virtual davant el 24% que prefereix acadèmies presencials.
No obstant, els candidats atorguen més importància a la qualitat del material i a la flexibilitat formativa que al cost econòmic.
Distribució geogràfica d’opositors
Per comunitats autònomes, Aragó i La Rioja lideren en nombre d’opositors actius, amb un 63% i un 58% respectivament d’enquestats que asseguren estar preparant oposicions actualment. Els segueixen Castella-la Manxa i Castella i Lleó (51%), i Madrid i Astúries (46%). Per la seua part, Navarra, Múrcia i País Basc destaquen quant a intenció clara de fer oposicions en el futur, mentre que a Astúries i les Balears es concentra el major nombre d’indecisos.