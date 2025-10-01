Pornografia en menors: un de cada cinc la consumeix abans dels 10 anys
Una investigació de la UOC revela patrons preocupants entre adolescents, amb diferències significatives entre nens i nenes en el consum de contingut pornogràfic
Un estudi recent elaborat per un graduat del màster de Treball Social Sanitari de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha revelat dades alarmants sobre el consum de pornografia entre els adolescents espanyols. Segons la investigació, difosa per la universitat en un comunicat aquest dimecres, un de cada cinc adolescents (20%) accedeix a continguts pornogràfics abans de complir els 10 anys, evidenciant un problema creixent en la societat espanyola.
La investigació, basada en una exhaustiva revisió de 40 articles científics publicats en el període comprès entre 2015 i 2024, va ser realitzada per Mario Ramírez com a part del seu treball final de màster. L’anàlisi ha posat de manifest l’accés cada vegada més precoç a material pornogràfic, detectant fins i tot casos de nens que comencen a consumir aquest tipus de contingut abans dels 8 anys, encara que la mitjana global d’inici se situa en els 12 anys.
"Pensar en un nen que acaba de sortir de la infància enfrontant-se a continguts que no només no entén, sinó que distorsionen completament la seua manera de veure el cos, el desig i el respecte, m’ha fet preguntar-me quin tipus de ferides deixa això", assenyala Ramírez en el seu treball titulat 'El rostre ocult de la violència. Revisió sistemàtica sobre els reptes del Treball Social Sanitari davant el consum de pornografia en adolescents’.
Patrons de consum diferenciats per gènere
La investigació documenta importants diferències en els hàbits de consum entre nens i nenes. Les dades indiquen que gairebé un de cada quatre nens (23,3%) consumeix pornografia diàriament i un 44,4% ho fa setmanalment. En contrast, entre les nenes el percentatge de consum diari amb prou feines assoleix el 4,8%, mentre que el setmanal se situa entorn del 22%.
L’estudi revela que els homes solen iniciar-se abans en el consum d’aquest tipus de continguts, ho fan amb més freqüència i de manera molt més continuada en el temps. Per la seua part, les noies presenten un patró de consum més esporàdic i ocasional, estant aquesta pràctica menys normalitzada en el seu entorn.
Impacte en el desenvolupament de la identitat
Un dels aspectes més preocupants que destaca l’autor és que per a molts nens el consum de pornografia s’ha convertit en una part integral de la seua rutina diària. El principal risc identificat és que aquests continguts es transformin en una font d’aprenentatge durant una etapa crucial en la construcció de la seua identitat sexual i afectiva.
La investigació també posa de manifest que els continguts pornogràfics més habituals a què accedeixen els menors són "profundament misògins, cosifiquen a les dones, promouen una visió violenta del sexe i esborren el consentiment, l’afecte i la igualtat", el que pot tenir conseqüències negatives en la seua percepció de les relacions interpersonals.