OBITUARI
Mor l’etòloga Jane Goodall
Britànica pionera en l’estudi dels ximpanzés i referent mundial de l’etologia. Va morir a Califòrnia als 91 anys per causes naturals
L’etòloga britànica Jane Goodall, considerada la millor experta mundial en ximpanzés, va morir ahir als 91 anys a Califòrnia (Estats Units) per “causes naturals”, segons va confirmar l’Institut Jane Goodall en un comunicat a les xarxes socials. Segons l’institut, “els descobriments de la doctora Goodall com a etòloga han revolucionat la ciència i era una defensora incansable per la protecció i la restauració del nostre món natural”.
Goodall va ser pionera en l’estudi dels ximpanzés en estat salvatge, dels quals va descobrir pautes de conductes i habilitats desconegudes en les seues investigacions, als quals va dedicar més de 60 anys de la seua vida i que suposen una transcendental aportació científica per comprendre les arrels del comportament i la cultura humanes. Es va doctorar en Etologia el 1965 i va tornar al parc de Gombe (Tanzània) on va viure més de 30 anys. Va escriure una vintena de llibres, entre els quals In the shadow of man (1971), en què relata aquestes troballes i considerat una de les obres científiques més importants del segle XX, així com innombrables articles científics, i d’haver protagonitzat una vintena de produccions audiovisuals. Doctora honoris causa per 45 universitats, entre les quals la Complutense de Madrid, va rebre el Premi Príncep d’Astúries d’Investigació Científica el 2003 o el títol de Dama de l’Imperi Britànic aquell mateix any i la Medalla d’Or de la UNESCO (2006), entre d’altres.
Unesco: “La seua salutació ximpanzé ressonarà durant molt de temps”
� La confirmació de la mort de Goodall va generar ahir reaccions arreu del món, des de la comunitat científica fins a organitzacions ecologistes i divulgadors que van reconèixer el seu paper com una de les veus més influents en defensa de la naturalesa. La directora de la Unesco, Audrey Azoulay, va destacar la capacitat de la “gran dama” britànica de canviar la perspectiva dels humans sobre els ximpanzés i va apuntar que “la seua salutació ximpanzé ressonarà durant molt de temps”. A l’abril va visitar La Revuelta i el programa li va dedicar ahir una publicació en la seua memòria.