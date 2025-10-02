SEGRE

Tàrrega edita un calendari amb 12 de les seues “dones fantàstiques”

Les dotze protagonistes del calendari ‘Dones fantàsticament grans’, ahir en la presentació de la iniciativa. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

REDACCIÓ

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, l’ajuntament de Tàrrega ha impulsat l’edició del calendari del 2026 sota el títol Dones fantàsticament grans, que compta amb la participació de dotze dones d’entre 65 i 91 anys. La iniciativa pretén trencar els tòpics que la societat sol tenir sobre l’edat avançada i reivindicar les seues experiències. El calendari es pot aconseguir gratuïtament a l’Oficina d’Acció Social de Tàrrega.

