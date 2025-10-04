Un somriure de cinc segons pot transformar el teu dia, segons experts en teràpia del riure
La ciència confirma que somriure, fins i tot de manera forçada, activa hormones de la felicitat i millora la salut física i emocional.
Amb motiu del Dia Mundial del Somriure, que es va celebrar ahir divendres 4 d’octubre, el pallasso professional i terapeuta del riure Michy Zelaya recorda que un gest tan senzill com somriure durant cinc segons pot desencadenar una cascada de beneficis físics i emocionals. “Una rialla de cinc a vuit segons allibera endorfines, serotonina i dopamina, que són les hormones que ens fan sentir feliços i relaxats”, explica l’especialista, que assegura que el cervell no distingeix entre un somriure genuí i una de forçada.
La ciència recolza aquestes afirmacions: estudis neurocientífics han demostrat que els músculs facials envien senyals al sistema nerviós capaços d’induir la producció de neurotransmissors relacionats amb el benestar. Això significa que, fins i tot sense un motiu aparent, el simple acte de somriure ajuda a reduir el cortisol —l’hormona de l’estrès—, enforteix el sistema immunològic i contribueix a millorar la pressió arterial.
El Día Mundial del Somriure es commemora cada primer divendres d’octubre des de 1999, en honor a Harvey Ball, creador el 1963 de la icònica emoticona groga somrient. El seu lema original, “Fes un acte d’amabilitat, ajuda a una persona a somriure”, continua sent avui un recordatori vigent de la importància del riure com a eina social, especialment en un context global marcat per la incertesa i la sobreinformació negativa.
“Somriu encara que no tinguis ganes —proposa Michy-. Fes-ho de cinc a vuit segons. Al principi pot ser incòmode, però tard o d’hora el teu cervell s’ho creurà i el teu cos es beneficiarà. És un regal senzill que pots donar-te a tu mateix i als altres”, conclou.