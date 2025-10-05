SEGRE

Els carrers de Montgai s’omplen de furor per la màgia

Cues per gaudir del festival des d’un globus aerostàtic

Desenes de persones van assistir als espectacles programats al Montgai Màgic. - AJUNTAMENT DE MONTGAI

Un any més, la màgia ha tornat a omplir d’il·lusió els carrers de Montgai. Les temperatures, més pròpies d’estiu que de tardor, van animar el públic a participar en els espectacles programats al Montgai Màgic, amb més d’una seixantena de professionals de la màgia i 120 espectacles d’estils com l’il·lusionisme, l’humor o l’espiritisme. L’alcalde, Jaume Gilabert, va qualificar d’“espectacular” l’acollida del públic a la 17a edició del certamen i va destacar que es van registrar cues de persones per poder gaudir de la màgia des de les altures a bord d’un globus aerostàtic. També hi va ser present el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.

En la jornada d’ahir, grans i petits van poder assistir a desenes d’actuacions en diversos punts d’aquest municipi de la Noguera, acompanyats, com va destacar Gilabert, pel bon temps. “Hi ha molta gent i estem molt satisfets”, va assenyalar. L’espectacle inaugural va anar a càrrec de Ramó & Alegría amb Todo Mal ACT. El programa també va comptar amb propostes com El Portal Màgic, a càrrec d’El Mag Xule, i The Postman, l’espectacle que va presentar Txema Muñoz. Per a avui, està previst Mentalismo Callejero, de Shiro el Mentalista, i la conferència La Màgia Creativa, exclusiva per a professionals de la màgia a càrrec d’Adrián Carratalá. En l’edició d’enguany del Montgai Màgic hi ha mags arribats d’Itàlia, Holanda, el Marroc i l’Amèrica Llatina. La clausura aquesta tarda del festival, que va començar dijous, anirà a càrrec d’Adrián Carratalá i Kateria, amb Magia para ser feliz.

