Els carrers de Montgai s’omplen de furor per la màgia
Cues per gaudir del festival des d’un globus aerostàtic
Un any més, la màgia ha tornat a omplir d’il·lusió els carrers de Montgai. Les temperatures, més pròpies d’estiu que de tardor, van animar el públic a participar en els espectacles programats al Montgai Màgic, amb més d’una seixantena de professionals de la màgia i 120 espectacles d’estils com l’il·lusionisme, l’humor o l’espiritisme. L’alcalde, Jaume Gilabert, va qualificar d’“espectacular” l’acollida del públic a la 17a edició del certamen i va destacar que es van registrar cues de persones per poder gaudir de la màgia des de les altures a bord d’un globus aerostàtic. També hi va ser present el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
En la jornada d’ahir, grans i petits van poder assistir a desenes d’actuacions en diversos punts d’aquest municipi de la Noguera, acompanyats, com va destacar Gilabert, pel bon temps. “Hi ha molta gent i estem molt satisfets”, va assenyalar. L’espectacle inaugural va anar a càrrec de Ramó & Alegría amb Todo Mal ACT. El programa també va comptar amb propostes com El Portal Màgic, a càrrec d’El Mag Xule, i The Postman, l’espectacle que va presentar Txema Muñoz. Per a avui, està previst Mentalismo Callejero, de Shiro el Mentalista, i la conferència La Màgia Creativa, exclusiva per a professionals de la màgia a càrrec d’Adrián Carratalá. En l’edició d’enguany del Montgai Màgic hi ha mags arribats d’Itàlia, Holanda, el Marroc i l’Amèrica Llatina. La clausura aquesta tarda del festival, que va començar dijous, anirà a càrrec d’Adrián Carratalá i Kateria, amb Magia para ser feliz.