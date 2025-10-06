Quins trets ens fan ser més interessants, segons la psicologia
Una recerca internacional amb més de 5.800 participants de 12 països descobreix què ens fa més atractius socialment: qualitats psicològiques universals més enllà de les modes i cultures
En un món hiperconnectat, on les interaccions socials marquen gran part del nostre desenvolupament personal i professional, entendre què ens fa socialment atractius resulta fonamental. Un estudi internacional publicat a principis de 2025 ha aconseguit desentranyar aquest enigma, revelant que el carisma i l'atractiu social no són simplement fruit de l'atzar o la genètica, sinó que existeixen patrons universals que transcendeixen cultures i generacions.
L'equip multidisciplinari, format per psicòlegs socials de diverses universitats, ha analitzat les percepcions de gairebé 6.000 persones a dotze països diferents, amb resultats sorprenentment consistents. El concepte de ser "interessant" comprèn sis dimensions bàsiques que apareixen de manera recurrent en tots els grups demogràfics estudiats: extraversió, hedonisme, poder, aventura, obertura mental i autonomia.
Els sis pilars universals de l'atractiu social
La recerca, que ha inclòs participants de països tan diversos com Espanya, Mèxic, Estats Units, Japó i Nigèria, ha identificat sis dimensions que configuren la percepció d'allò que considerem "interessant" o socialment atractiu:
1. Extraversió: La capacitat de connectar amb els altres d'una manera oberta i sociable. Les persones extravertides generen confiança, dinamisme i sovint són percebudes com a líders naturals en entorns socials. Aquest tret resulta especialment valorat en cultures col·lectives.
2. Hedonisme: El gaudi de la vida i la recerca del plaer sense caure en excessos destructius. Un toc hedonista suggereix vitalitat, optimisme i ganes d'experimentar coses noves, qualitats que projecten una imatge d'energia positiva.
3. Poder: L'habilitat d'influir en els altres i prendre decisions amb determinació. Lluny de ser interpretada com a autoritarisme, en el context del que és "interessant", aquesta dimensió es tradueix en seguretat i capacitat de lideratge.
4. Aventura: La predisposició a explorar allò desconegut i assumir riscos calculats. L'aventura simbolitza valentia, curiositat i una vida allunyada de la monotonia, trets especialment valorats en l'actual societat que busca experiències memorables.
5. Obertura mental: L'acceptació de noves idees, cultures diferents i canvis socials. Aquest tret transmet empatia, tolerància i adaptabilitat, valors cada cop més apreciats en un món globalitzat i divers.
6. Autonomia: La capacitat de pensar i actuar de manera independent. L'autonomia es valora com a senyal d'autenticitat i seguretat personal, especialment en societats individualistes.
Segons l'anàlisi estadística de l'estudi, aquestes dimensions no només apareixen de manera consistent arreu del món, sinó que es correlacionen directament amb la manera en què les persones escullen amics, parelles o referents socials.
El valor evolutiu i social de ser "interessant"
Des d'una perspectiva evolutiva, ser percebut com a "interessant" o carismàtic no és només una qüestió d'estètica o vanitat. La psicologia suggereix que es tracta d'una estratègia per augmentar el nostre valor social i les nostres oportunitats de col·laboració. Al llarg de la història humana, les persones admirades han actuat com a catalitzadors del canvi cultural: innovadors, artistes i líders que han inspirat els seus contemporanis.
Ser carismàtic implica la capacitat d'atraure aliats, inspirar seguidors i negociar l'estatus social sense recórrer a la força. És un llenguatge social implícit que tots comprenem, fins i tot quan no som capaços de descriure'l amb paraules. Aquest fenomen explica per què, encara que de vegades ens resistim a admetre-ho, tots busquem en major o menor mesura l'aprovació social.
La transformació digital del carisma
Les xarxes socials han revolucionat la manera en què es construeix i projecta l'atractiu social. Si abans la imatge del que era "interessant" es formava en cercles reduïts, avui les plataformes digitals han democratitzat i multiplicat els models de referència. Microinfluencers, activistes i creatius de tota mena poden projectar el seu estil únic a milers o milions de persones.
Tanmateix, aquesta exposició massiva genera també tensions significatives. L'autenticitat, un dels valors més preuats en l'actualitat, es veu amenaçada per la sobreexposició i la pressió per agradar. Moltes figures "interessants" han de trobar l'equilibri entre la proximitat amb els seguidors i la construcció d'una imatge diferenciada que els permeti destacar en un mar de contingut homogeni.
L'estudi subratlla que, fins i tot en l'entorn digital de 2025, les sis dimensions del carisma continuen sent perfectament reconeixibles. La diferència rau en com es presenten i es negocien en cada context cultural i tecnològic específic, adaptant-se a les noves formes de comunicació i interacció social.
Comprendre aquests mecanismes no només satisfà la nostra curiositat científica, sinó que ens permet reflexionar sobre com ens relacionem, a qui admirem i per què volem assemblar-nos a certes persones. En última instància, ser "interessant" no és simplement una qüestió d'estil, sinó un fenomen social complex amb arrels evolutives i culturals profundes que continua fascinant tant a investigadors com al públic general.