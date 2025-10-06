Roben una moto a Alfés a plena llum del dia
Els lladres van arribar amb cotxe i es van emportar una motocicleta d'Enduro
Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'una moto d'Enduro que es va produir a primera hora de la tarda del diumenge a Alfés (Segrià), segons ha informat avui SomGarrigues. Tot plegat es va gravar amb una càmera de seguretat.
A les imatges es veu com tres persones arriben amb un cotxe, en concret, un Volkswagen negre, i un d'ells se'n va amb la moto. Els lladres van aprofitar que jugava el Barça just aquella hora i que el Casal era ple de gent. A més, van triar un carrer molt poc transitat.