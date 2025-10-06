Viatges amb mascotes i tarifa plana de 50 euros: les novetats de l’Imserso, que avui ja es pot reservar
Aquest dilluns arranca la reserva escalonada per regions per als viatges subvencionats més esperats, amb tarifes especials de 50€ i l’opció de viatjar amb mascotes
Els esperats viatges de l’Imserso per a la temporada 2025/2026 n’inicien la seua fase de reserves aquest dilluns 6 d’octubre en deu comunitats autònomes, marcant l’arrencada d’un dels programes de turisme social més importants d’Espanya que beneficiarà més de quatre milions de pensionistes. El calendari de reserves s’ha organitzat de forma escalonada per facilitar la gestió de l’elevat volum de sol·licituds previstes.
Des de les 09:00 hores d’aquest dilluns, els usuaris acreditats d’Astúries, Catalunya, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Ceuta, Illes Balears, Illes Canàries, La Rioja, Navarra i País Basc poden començar a reservar els seus destins preferits. La resta de comunitats (Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid, Melilla i Múrcia) tindran la seua oportunitat a partir del dimecres 8 d’octubre, completant així el desplegament nacional del programa.
L’Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) va enviar durant el passat mes de setembre gairebé 2,8 milions de cartes a les persones acreditades per participar en el programa, que aquest any assoleix la xifra rècord de 879.213 places disponibles. Les missives inclouen una clau de quatre dígits que permet realitzar la reserva de manera telemàtica juntament amb el DNI a través de les centrals de reserves de les empreses adjudicatàries: Turisme Social (Ávoris) i l’UTE Mundicolor.
Distribució i tipus de viatges disponibles
El programa de viatges de l’Imserso per a 2025/2026 presenta una distribució estratègica de les seues places per atendre diferents preferències i necessitats. El lot de costa peninsular concentra el volum més important amb 440.284 places disponibles, representant-ne més del 50% de l’oferta total. El segueixen els destins insulars amb 228.142 places, mentre que el turisme d’escapada, orientat a estades més breus en ciutats i entorns culturals, compta amb 210.787 places reservades.
Aquests viatges no són simples vacances, sinó una aposta clara per l’envelliment actiu i la inclusió social de les persones grans. El director de l’Imserso, Luis Alberto Barriga, ha subratllat que el programa busca garantir que cap persona gran no es quedi sense viatjar per motius econòmics, per la qual cosa s’han implementat mesures específiques per assegurar l’accessibilitat econòmica.
Entre les principals novetats d’aquesta temporada destaca la incorporació de 7.447 places amb un cost fix de 50 euros, independentment del destí triat. Aquestes places són dirigides específicament a pensionistes amb recursos econòmics iguals o inferiors a l’import de les pensions no contributives de jubilació o invalidesa de la Seguretat Social, ampliant així l’accés al programa per a les persones amb menor capacitat econòmica.
Innovacions i millores del programa per a 2025/2026
La nova temporada del programa de turisme de l’Imserso ve carregada d’innovacions que responen a les demandes expressades pels usuaris en edicions anteriors. Una de les més esperades és la possibilitat, per primera vegada en la història del programa, de viatjar acompanyats d’animals de companyia en els destins de costa peninsular i insular.
Per a aquesta iniciativa pionera, els licitadors han reservat un 2% del total de places als lots 1 i 2 específicament per a usuaris que desitgin viatjar amb les seues mascotes. Aquesta mesura està orientada a animals domèstics que no superin els 10 quilograms de pes (cistella de transport inclosa), facilitant així que molts pensionistes que no viatjaven per no poder deixar als seus companys puguin ara disfrutar del programa sense preocupacions addicionals.
A més, els adjudicataris d’aquest any han rebut instruccions específiques per evitar la concentració de viatges en dates concretes, distribuint les sortides al llarg de tota la temporada per maximitzar l’impacte positiu en la desestacionalització del sector turístic espanyol, un dels objectius fonamentals del programa des dels seus inicis.
Impacte econòmic i social al sector turístic espanyol
El programa de turisme de l’Imserso no només representa un benefici directe per als pensionistes participants, sinó que constitueix un important motor econòmic per al sector turístic durant la temporada baixa. Segons dades facilitades pel mateix Imserso, aquests viatges generen més de 85.000 llocs de treball directes i indirectes al sector hoteler, restauració, transport i serveis complementaris.
L’impacte econòmic de la iniciativa supera els 350 milions d’euros anuals, contribuint significativament a mantenir l’activitat en destins que tradicionalment pateixen una marcada estacionalitat. Els establiments hotelers participants poden mantenir les seues portes obertes durant els mesos de menor afluència turística convencional, retenint així les seues plantilles i evitant els habituals ERTO del sector.
D’altra banda, el programa fomenta la solidaritat interterritorial en promoure desplaçaments entre diferents comunitats autònomes, contribuint a un millor coneixement i apreciació de la diversitat cultural i patrimonial del país. Aquesta dimensió sociocultural se suma al valor econòmic i reforça el caràcter integral d’una iniciativa que s’ha consolidat com a referent europeu en polítiques d’envelliment actiu.
Els interessats que no hagin rebut la carta d’acreditació poden consultar la seua situació al web oficial de l’Imserso o contactar directament amb les oficines provincials de l’institut. Les reserves romandran obertes fins esgotar les places disponibles, encara que l’experiència de temporades anteriors aconsella no demorar la gestió per a els destins més demandats, que solen completar-se en les primeres setmanes del període de reserva.