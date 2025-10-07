CERTÀMENS
La Banda Simfònica Unió Musical actua a València
En el VI cicle ‘Ara Sona Riba-roja’
La Banda Simfònica Unió Musical de Lleida (BSUM) va tornar a actuar en terres valencianes després de vuit anys, dissabte passat a la tarda en el marc de la sisena edició del cicle de bandes Ara Sona Riba-roja. Es tracta d’un encontre organitzat per l’ajuntament de Riba-roja de Túria (València) i la Societat Unió Musical del municipi.
El grup lleidatà, sota la direcció d’Esteve Espinosa García, va actuar durant la cercavila i també durant el concert que va tenir lloc a l’Auditori Municipal, que va ser l’activitat central de la jornada. Així, entre els temes que van interpretar, van destacar el pasdoble Amparito Roca –que aquest any compleix 100 anys–, del músic barceloní Jaime Teixidor –, i Poeme Montagnard, del belga Jan van der Roost.
Per la seua banda, la Societat Musical-Artística de Picassent era l’altre conjunt convidat a la trobada, dirigit per Víctor Soria Urios. La banda local Riba-roja de Túria, amfitriona del cicle, va actuar sota la batuta de José Pascual Arnau Paredes.
Ara Sona Riba-roja és una activitat que s’emmarca en la iniciativa Som Riu, impulsada pel consistori i la Societat Unió Musical. Així mateix, té com a objectiu fomentar l’intercanvi cultural i la difusió del patrimoni bandístic.