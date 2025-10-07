Detinguda una dona reincident a Mollerussa per robar joies a la casa on treballava
La van detenir aquest agost per un altre cas i, arran d'això, han detectat aquest robatori del 2022
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat una dona de 57 anys per, presumptament, haver comès un robatori amb força de joies a Mollerussa, i a un joier de 64 anys per haver-li comprat les joies robades.
A la dona ja la van detenir el passat agost per robar a les cases on netejava i, arran d'això, els Mossos van destapar aquest nou cas de robatori, en aquest cas a Mollerussa.
La dona hauria treballat només dos dies en aquesta casa de Mollerussa com a senyora de la neteja, el 2022, i va aprofitar aquests dies per cometre el robatori. Va utilitzar una clau per obrir una calaixera amb joies i monedes d'or que superarien els 9.000 euros de valor. Llavors li hauria venut les peces al joier detingut, també del Pla d'Urgell.
Els familiars de la casa van tenir sospites des del primer instant i la senyora de la neteja els va confessar el robatori, però no van denunciar per la intimidació que van rebre d'ella i el seu marit.
El joier detingut ja ha quedat en llibertat després de declarar davant el jutge i la senyora de la neteja va passar divendres a disposició judicial a Lleida.