SEGRE

CINE

El Cinemón Xic de Lleida compleix deu anys

Presentació ahir del Cinemón Xic d’aquest any. - PAERIA

Presentació ahir del Cinemón Xic d’aquest any. - PAERIA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Cinemón Xic compleix aquest any el seu desè aniversari amb dos activitats extra. D’una banda, està programat per al 18 d’octubre un contacontes a càrrec de Mertxe París, del Genet Blau, a la plaça Esteve Cuito, amb la sessió de curts Mini-Mons al Teatre de l’Escorxador. A més, el 9 de novembre és previst el concert infantil amb el grup Rock per a Xics a la plaça de la Llotja, després de la projecció del llargmetratge Hola, Frida!. El regidor de Cooperació de la Paeria, Jackson Quiñonez, va destacar que el projecte ofereix una proposta cultural i educativa que convida a reflexionar sobre els valors universals a través del cine.

El 15 de novembre es podrà veure El nen dofí i el dia 23, Salvatges i l’exposició a la Llotja de 40 anys sense callar-nos.

El certamen tancarà el 29 de novembre amb Jo soc de Palestina i Dúnia i l’Eco del tambor, també a la Llotja.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking