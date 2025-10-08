CINE
El Cinemón Xic de Lleida compleix deu anys
Cinemón Xic compleix aquest any el seu desè aniversari amb dos activitats extra. D’una banda, està programat per al 18 d’octubre un contacontes a càrrec de Mertxe París, del Genet Blau, a la plaça Esteve Cuito, amb la sessió de curts Mini-Mons al Teatre de l’Escorxador. A més, el 9 de novembre és previst el concert infantil amb el grup Rock per a Xics a la plaça de la Llotja, després de la projecció del llargmetratge Hola, Frida!. El regidor de Cooperació de la Paeria, Jackson Quiñonez, va destacar que el projecte ofereix una proposta cultural i educativa que convida a reflexionar sobre els valors universals a través del cine.
El 15 de novembre es podrà veure El nen dofí i el dia 23, Salvatges i l’exposició a la Llotja de 40 anys sense callar-nos.
El certamen tancarà el 29 de novembre amb Jo soc de Palestina i Dúnia i l’Eco del tambor, també a la Llotja.