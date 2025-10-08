SALUT
Més de 100 dones trans feminitzen la veu al Clínic
En cinc anys, l’únic centre públic que fa aquesta cirurgia. “És important perquè forma part de la meua identitat”
Més d’un centenar de dones trans s’han sotmès a una glotoplàstia a l’Hospital Clínic per aconseguir una veu femenina. És el balanç que va fer ahir aquest centre de Barcelona i que inclou les intervencions practicades des de fa cinc anys, quan el protocol per ajudar les dones trans a alinear la veu amb la seua identitat es va incorporar al circuit assistencial del Clínic, l’únic centre públic de Catalunya que fa aquesta intervenció. Una de les pacients operades és la lleidatana Sílvia Pérez-Pallarès, que el 2023 es va sotmetre a aquesta cirurgia després de cinc anys esperant, i ahir va destacar que la veu és “importantíssima” perquè “és part de la identitat”. El que sí que va resultar “un calvari” és estar sense parlar durant 10 dies, el repòs que exigeix el postoperatori. “La recompensa posterior és molt gran”, va remarcar.
Des del Clínic van assenyalar que la glotoplàstia és una cirurgia “mínimament invasiva” i que requereix únicament unes hores d’ingrés. Aquesta tècnica permet fer la laringe més petita i donar tensió a les cordes vocals, la qual cosa aconsegueix elevar la freqüència fonamental de la veu i dotar-la de característiques associades al gènere femení.
També van assegurar que estan operant dones que esperaven en llista d’espera des del 2019, per la qual cosa caldrà incrementar recursos per adaptar-se a les necessitats.