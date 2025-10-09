Alerta per falsos missatges de Salut que demanen dades per vacunar-se de la grip i la covid o renovar la targeta
Els ciberdelinqüents es fan passar pel Ministeri i demanen no proporcionar dades personals
El Departament de Salut ha emès una alerta aquest dijous sobre missatges fraudulents que pretenen obtenir dades personals dels ciutadans catalans. Segons ha comunicat l'organisme a través de la xarxa social X, s'han detectat intents de suplantació del Ministeri de Sanitat mitjançant trucades i SMS que sol·liciten informació personal amb l'excusa de gestionar la vacunació contra la grip i la COVID-19 o renovar targetes sanitàries.
"Si reps una trucada o un sms, suposadament del Ministeri de Sanitat, demanant-te dades per vacunar-te de la grip i el covid o per renovar-te la targeta sanitària, no proporcionis cap dada personal", ha advertit el Departament. Les autoritats sanitàries han confirmat que es tracta d'accions perpetrades per ciberdelinqüents organitzats que han llançat una campanya massiva d'enviament de missatges amb l'objectiu d'utilitzar fraudulentament la informació obtinguda.
Com protegir-se davant els intents de frau
Fonts del Departament de Salut han explicat que han tingut constància d'aquests ciberatacs després que diversos ciutadans reportessin haver rebut aquests missatges sospitosos. Les autoritats recorden que l'administració sanitària mai no sol·licita dades personals a través d'aquests canals per a gestions relacionades amb la vacunació o renovació de targetes sanitàries, i recomanen ignorar i denunciar qualsevol comunicació d'aquest tipus.
Aquest tipus d'estafes, conegudes com a "phishing", s'han intensificat en els darrers anys aprofitant contextos sanitaris per guanyar credibilitat. El Departament ha anunciat que col·labora amb els cossos de seguretat per identificar els responsables d'aquesta campanya fraudulenta i evitar que més ciutadans puguin ser víctimes d'aquest tipus de ciberdelictes durant la campanya de vacunació de 2025.