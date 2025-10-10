Alerta per possibles crescudes en barrancs de Tarragona per pluges intenses
Avís de la CHE per a aquest divendres a la tarda en diverses zones de la província
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha emès aquest divendres una advertència sobre la possibilitat de crescudes sobtades importants en cursos menors i barrancs ubicats en el tram baix del riu Ebre. Aquesta alerta respon a les previsions de pluges intenses que podrien registrar-se durant la tarda d’aquest divendres en diverses zones de la província de Tarragona.
Segons el comunicat oficial difós per l’organisme, l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat avisos grocs per precipitacions d’alta intensitat que podrien superar els 20 l/m² en tot just una hora al territori tarragoní. Paral·lelament, s’han establert avisos grocs i rojos en determinades àrees de la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, on la situació meteorològica podria ser encara més adversa.
Davant d’aquest escenari, la CHE fa una crida a la població perquè segueixi les recomanacions dels serveis de Protecció Civil i romangui atenta a l’evolució de les condicions meteorològiques durant les pròximes hores. Les autoritats hidràuliques mantenen el seguiment constant de la situació per actualitzar les seues indicacions segons sigui necessari.