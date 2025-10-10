MADRID
Ayuso rebutja la llista de metges objectors
“Vagin a un altre lloc a avortar”, etziba
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va reiterar ahir durant la sessió de control a l’Assemblea regional que es nega a fer una “llista negra” de metges objectors i demana a l’esquerra que se’n vagin “a un altre lloc a avortar”. “No s’assenyalarà ningú per avortar, però tampoc per deixar de fer-ho. I no s’assenyalarà cap metge per practicar un avortament o per no voler practicar-lo”, va remarcar Ayuso, que va reiterar que “mai, mai” farà una “llista negra” de metges i va afegir “els sembla poc?, doncs vagin a un altre lloc a avortar”.
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, davant de la polèmica generada per les paraules de Isabel Díaz Ayuso, es va comprometre a garantir, si governa, que “qualsevol dona” pugui avortar “amb la millor atenció mèdica i psicològica, conforme a les lleis” i va acusar el president del Govern central, Pedro Sánchez, “d’utilitzar” les dones.