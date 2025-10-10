“Fins i tot abans de l’any, ja podem detectar simptomatologia depressiva”
Psicòlegs infantils i adolescents insisteixen a diferenciar la tristesa de la depressió
Els psicòlegs que treballen cada dia amb pacients infantils i adolescents detecten cada vegada més símptomes compatibles amb la depressió. “Fins i tot abans de l’any ja podem veure simptomatologia depressiva”, explica Maria Gilart Barbé, coordinadora del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (Cdiap) Orum Segrià. En els més petits es manifesta amb apatia o desconnexió de l’entorn i en adults, amb irritabilitat, alteracions del son o pèrdua d’interès, apunta Víctor Tello Casal, coordinador d’adolescents i adults a Orum Center de Lleida.
Factors biològics i experiències de l’entorn, des d’“una depressió postpart fins a situacions familiars complexes”, poden influir en aquest tipus de símptomes, apunta Gilart. Per la seua part, Tello matisa que “no tota simptomatologia depressiva és una depressió”, ja que un dol o l’ansietat també poden provocar-la. Ambdós professionals insisteixen a diferenciar la tristesa –emoció natural i passatgera– de la depressió, que és més greu i prolongada.
“L’augment dels casos amb aquesta simptomatologia des de l’esmentat confinament de 2020 rondarà el 250%”, indica Gilart. Per a Tello, el confinament, la precarietat laboral i l’ús excessiu de pantalles van generar “un context emocional molt vulnerable” per a ells. Detectar els símptomes a temps “evita la cronificació i redueix el risc d’arribar a l’edat adulta amb un trastorn”, assegura Gilart.
La comunicació familiar és una de les principals eines de prevenció. “Apaguem pantalles i parlem”, aconsellen, i destaquen importància de l’observació per detectar possibles canvis de conducta i amics, o en les ganes de fer coses. Ambdós psicòlegs coincideixen que les xarxes socials agreugen la pressió i l’autoexigència i que passar més temps amb el mòbil “és un símptoma de desconnexió emocional que complica la salut mental des de la infància fins a l’adultesa”.