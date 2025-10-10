SEGRE

ENTITATS

Flashmob a Lleida per reclamar més suport a la paràlisi cerebral

Flashmob a Lleida per reclamar més suport a la paràlisi cerebral - ÀLEX SAMPER

Flashmob a Lleida per reclamar més suport a la paràlisi cerebral - ÀLEX SAMPER

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La plaça Paeria de Lleida va acollir ahir la celebració del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral per tal de visibilitzar i reivindicar drets. Usuaris, famílies i professionals de l’associació Aremi van llegir un manifest en el qual van reclamar més recursos centrats en la persona, segons les necessitats de cada cas, més mitjans, més formació i sous dignes per als professionals, suport als cuidadors i atenció sanitària des de la infància fins a la vellesa. Sota el lema #JaToca, van participar en una flashmob amb una trentena de persones. L’entitat lleidatana compta amb un centenar d’usuaris.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking