La líder opositora de Veneçuela María Corina Machado, Premi Nobel de la Pau 2025
"Per la seua incansable tasca en la promoció dels drets democràtics"
La líder opositora de Veneçuela María Corina Machado és la guanyadora del Premi Nobel de la Pau 2025 "per la seua incansable tasca en la promoció dels drets democràtics del poble veneçolà i per la seua lluita per aconseguir una transició justa i pacífica de la dictadura a la democràcia", va anunciar aquest divendres el Comitè el Nobel noruec, amb seu a Oslo.
El Premi Nobel de la Pau 2025 s’atorga a "una valent i compromesa defensora de la pau, a una dona que manté viva la flama de la democràcia enmig d’una creixent foscor", va dir Jørgen Watne Frydnes, president del Comitè Noruec del Nobel, en la lectura del fallo.
Machado ha demostrat que les eines de la democràcia són també les de la pau, va recalcar el comitè, que va agregar que la guardonada encarna l’esperança d’un futur diferent, en el qual es protegeixin els drets fonamentals dels ciutadans i s’escoltin les seues veus.
Com a líder del moviment democràtic a Veneçuela Machado és un dels exemples més extraordinaris de valentia civil a Amèrica Llatina en temps recents, va destacar el comitè.
La premiada ha estat una figura clau i unificadora en una oposició política que en el seu dia va estar profundament dividida, una oposició que va trobar un terreny comú en l’exigència d’eleccions lliures i un govern representatiu, afegeix.