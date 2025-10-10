Milers de flors de paper d’Oncolliga contra el càncer
Els barris de Lleida van acollir ahir 17 parades de la fundació Oncolliga Comarques de Lleida, on les seues voluntàries van vendre flors de paper elaborades per elles mateixes. En total, es van confeccionar 15.000 roses de diferents colors. Des de l’entitat van assenyalar que en aquesta ocasió els diners recaptats es destinaran a finançar la investigació contra el càncer. D’aquesta forma, Oncolliga donarà els fons a La Marató de TV3 i CatRàdio, que aquest any dedica la seua edició a la investigació oncològica.
Gràcies a la iniciativa de l’entitat s’han pogut finançar diferents projectes i equipaments mèdics, com la passada edició, en la qual van adquirir dos equips per al diagnòstic precoç del càncer de pulmó.