ANDALUSIA
Moreno promet auditar la resta de cribratges de càncer
Mentre que l’oposició li reclama que dimiteixi per les milers d’afectades
El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, es va comprometre ahir davant del Ple del Parlament a auditar no només el programa sobre el cribratge de càncer de mama, sinó també els relatius a altres tipus de càncer, com el de còlon i cèrvix. Així ho va manifestar durant la sessió de control del Ple de la Cambra. “Treballarem per posar solució a aquest problema”, va sentenciar el president en relació amb la crisi sanitària pels errors en el programa de cribratge de càncer de mama, que ha portat a la dimissió de Rocío Hernández com a consellera de Salut.
Va manifestar que a més del pla de xoc dotat amb 12 milions que dimecres es va presentar per al programa de cribratge de càncer de mama, es crearà una unitat de reforç per a aquest tipus de tumors a l’hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, on també s’ubicarà una unitat de reforç del cribratge de càncer de còlon, amb sala d’endoscòpia i una aplicació d’intel·ligència artificial.
Moreno va assenyalar que, sens dubte, el que ha ocorregut amb el cribratge de càncer de mama és un “problema important, però que evidentment té solució, això sí, des del rigor i des de la serietat”. Així mateix, va insistir a defensar que el seu govern, a diferència del que fan d’altres, ha reconegut el problema, l’ha identificat i ho intenta solucionar “amb moltes dificultats en un sistema tan gran i tan ampli”, i també s’assumeixen “responsabilitats”.
Aquestes explicacions no van convèncer l’oposició, que va reclamar la dimissió de Moreno. A més, el Grup Parlamentari Socialista “presentarà un recurs davant del Tribunal Constitucional demanant empara davant de la indefensió” que senten per l’actitud del president de la Cambra andalusa, Jesús Aguirre (PP-A), que “porta més de dos anys vetant un debat monogràfic sobre la sanitat dient que no està passant res excepcional”.
Des de Madrid, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, va considerar insuficient la dimissió de la consellera de Salut i creu que el problema rau en el model de gestió que aplica el PP a les comunitats on governa.
Manifestacions
Ahir, milers d’andalusos es van manifestar als carrers de diverses províncies per alçar la veu davant dels errors en el cribratge de mamografies sota els crits de “les nostres vides no poden esperar”.