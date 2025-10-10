Torres tanca la verema amb la varietat ancestral pirene, per sobre els 950 metres d'altitud
Aquesta temporada en sortiran unes 3.000 ampolles d'aquest raïm anterior a la plaga de la fil·loxera
Torres va ser el primer celler a replantar vinyes a gairebé mil metres, al Pallars Jussà. I ho va fer amb varietats prefil·loxèriques. Una d'aquestes varietats ancestral de raïm és pirine, varietat amb la que Torres aquesta setmana ha donat per finalitzada la verema a la finca de Sant Miquel de Tremp, situada a uns 950 metres d'altitud. Van començar amb una hectàrea d'experimentació i ja superen les sis. Aquesta temporada en sortiran unes 3.000 ampolles. Amb aquesta varietat recuperada Torres posa fi, un any més, a una campanya que acaba una setmana abans que l'any passat, després de vuit setmanes d'intens treball a la vinya i el celler.
El projecte de recuperar varietats ancestrals per part de la família Torres va començar fa més de trenta anys. Buscant arreu varietats úniques per fer-ne una anàlisi d’ADN i comparar-les amb més de 5.000 varietats existents a la resta d’Europa. Torres ha localitzat més de 50 varietats perdudes i una d'aquestes és la pirine amb capacitat per adaptar-se a les altes temperatures i a la sequera a conseqüència de l'escalfament global.
Entre les varietats ancestrals que van recuperar hi ha Grans Muralles, Clos Ancestral o pirene que és una varietat amb un important interès enològic i amb capacitat per afrontar el canvi climàtic. Per a Torres, vinyes d'alçada i varietats ancestrals és una molt bona combinació per fer front al canvi climàtic.
L'enòleg de Torres David Barriche ha explicat que el resultat és "un vi experimental de producció molt limitada i elaborat íntegrament amb la varietat negra del mateix nom". Pirene és una de les moltes varietats de raïm desconegudes que existien a Catalunya abans de l'arribada de la fil·loxera, la plaga que va causar estralls a les vinyes europees i va provocar la desaparició de moltes d'aquestes vinyes, tot i que algunes van aconseguir sobreviure. Barriche ha afegit que és una varietat que s'ha adaptat molt bé al Pallars.
Pirine, ja fa uns anys recuperada, madura lentament i sense presses al Pallars Jussà, fins a arribar al seu punt òptim de maduració a mitjan octubre, i cada any es converteix en la varietat que tanca la campanya de la verema de les finques de Torres a Catalunya.
Aquesta varietat de raïm collida al Pallars Jussà es vinifica al celler Purgatori, que Torres té a Juneda. L'enòleg David Barriche és l'encarregat de preservar l'essència de la varietat. Ja en la primera anyada comercial del vi, Eric Asimov, crític de vins del New York Times, el va considerar un dels dotze millors vins que havia tastat l'any 2019, i va lloar el potencial enològic de la varietat.