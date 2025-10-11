Hisenda ho confirma: els autònoms poden desgravar-se part del lloguer per treballar a casa
La Direcció General de Tributs reconeix que els treballadors per compte propi podran deduir la part proporcional de l’espai destinat exclusivament com a oficina
La Direcció General de Tributs ha emès una resolució que confirma que els autònoms que treballen des del seu habitatge llogat podran deduir-se en la seua declaració de l’IRPF la part proporcional del lloguer corresponent a l’espai utilitzat com a oficina. Aquest aclariment respon a una consulta específica sobre una advocada que destina aproximadament el 30% del seu domicili per exercir la seua professió, percentatge que ara podrà aplicar directament com a deducció fiscal.
Perquè aquesta desgravació sigui acceptada per l’Agència Tributària, l’àrea destinada a l’activitat professional ha d’estar clarament diferenciada de la resta de l’habitatge i aparèixer degudament registrada en la comptabilitat del treballador autònom. Aquesta mesura suposa un alleujament fiscal significatiu per a milers de professionals independents a Espanya, especialment després de l’auge del teletreball durant els últims anys.
Fins ara, les deduccions per lloguer en activitats econòmiques havien estat subjectes a interpretacions més restrictives per part d’Hisenda, generant incertesa entre els professionals que comparteixen el seu espai personal i laboral.
Com funciona la deducció del lloguer per a autònoms
La recent resolució estableix que si un treballador per compte propi utilitza part del seu habitatge llogat com a espai laboral, podrà aplicar com a despesa deduïble el percentatge del lloguer que correspongui exactament a aquesta àrea. El requisit fonamental és que aquest espai sigui independent de la resta del domicili, amb una delimitació física clara, com un despatx tancat o una habitació exclusiva per a l’activitat professional.
A més, l’autònom haurà de reflectir en la seua comptabilitat totes les despeses relacionades tant amb el lloguer com amb els subministraments vinculats a l’activitat, mantenint la justificació documental necessària per a possibles inspeccions. Aquesta precisió en la normativa busca evitar interpretacions ambigües que dificultin el control tributari.
Requisits imprescindibles per aplicar la deducció
Per beneficiar-se legalment d’aquesta desgravació, els autònoms han de complir tres condicions essencials:
1. Comptar amb un espai clarament delimitat i separat que funcioni exclusivament com a despatx o taller.
2. Mantenir un registre comptable detallat on apareguin reflectides totes les despeses relacionades amb aquest espai, justificades mitjançant factures i rebuts.
3. Disposar de documentació comprovadora que demostri, en cas d’inspecció, l’ús real i exclusiu d’aquesta zona per a activitats econòmiques.
Aquestes exigències subratllen la importància de mantenir un ordre fiscal rigorós i consultar amb experts en fiscalitat abans d’aplicar la deducció, la qual cosa evitarà possibles rebutjos o sancions futures per part de l’Administració tributària.